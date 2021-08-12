المقالات

عندما تخلف أصحاب شعار"الدولة واللادولة" عن بعث إسامة..!


 

عمار محمد طيب العراقي ||

 

يتردد على وسائل الإعلام العراقية، مصطلح(الدولة واللادولة)، وتجري حملات مكثفة في السوشيال ميديا، لتسويق هذا المصطلح المنحوت بمهارة، في محاولة لإن يحتل عقول المتلقين، وكي يصبح مصطلحا مفاهيميا، تبناه إحد التحالفات السياسية الموبوءة بالإنتهازيين، فجعله منطلقا لبرنامجه الإنتخابي، فضلا عن أن أسمه يوحي بهذا التبني، بعدما غير جلده عدة مرات خلال عامين، وفي كل مرة يطلق هذا التحالف على نفسه أسما براقا!..

هذا المصطلح كلمة حق يراد بها باطل، إّذ يفضح مستخدموه أنفسهم بإستخدامهم له كوسيلة إستقطاب إنتخابي، ويكشفون عن نواياهم الخبيثة، بعدما إنكشف الغطاء عنهم، وبان إفلاسهم المجتمعي، وفقدوا مواقعهم السياسية على نحو فضائحي، فضلا عن أن أصحاب هذا المصطلح هم أنفلسهم من عمل بلا كلل، على تحطيم المنجز المؤسساتي الذي تمّ منذ 2003، مهما كانت ضآلته وهشاشته، لأنهم هم الذين دعموا الفوضى التشرينية وروجوا لها وسكنوا خيامها المافونة بالرذائل.

يومها لم يلق أصحاب شعار "الدولة واللادولة" البائس، بالا لأفواج مكافحة الدوام؛ التي كانت تغلق المدارس وتروع المعلمين والمعلمات والتلاميذ الصغار بقوة السلاح، وكان أيضا يصفقون حتى تحمر الأكف، لقطاع الطرق بالإطارت المحروقة، وكانوا يشعرون بالفخر والإنتشاء، عندما احرق التشارنة دوائر الدولة ومؤسساتها، ومقرات الأحزاب والقوى السياسية، وقتلوا العراقيين الآمنين؛ ومنهم أطفال كالشهيد ميثم البطاط، ومجاهدي حشد كالشهيد أحمد المهنا الذي خرج مثلهم متظاهرا ضد الفساد، والشهيدين وسام العلياوي وشقيقه اللذان قتلا في ميسان بهمجية بشعة، تكشف عن المعدن الرديء لتشرين وأهلها...في هذا كله كان أصحاب شعار "الدولة واللادولة"، يعدون ما كان يجري من تدمير ممنهج للدولة وعناصرها الثلاث(السلطة والأرض والشعب)، عملا من أجل بناء الدولة.!

لكن عن أي دولة؟ يتحدثون؟! إنها الدولة التي يريدون الإجهاز على ما بقي منها، ليضعوها الى الأبد في الجيب الخلفي لسراويلهم!

صحيح أن الدولة كانت ضعيفة وسيئة الأداء، وتعاني من قصور القائمين عليها، وأن الطبقة السياسية غارقة بالفساد، وأن التغيير كان وما يزال؛ ضرورة حتمية لكي نمضي نحو مستقبلنا، لكن ضعف الدولة أو عجزها أو حتى استبدادها، لا يعالج بتحطيم ما أقامته من مؤسسات، ومصادرة دورها الوطني الشامل المفترض، وإنما بالعمل على النهوض بالمجتمع ليكون رقيباً عليها وشريكاً فيها.

ما نقوله لا يجوز أن يفهم إنه تبرير للدولة في المطلق، أو دفاع عن فشلها الذي هو فشل أشخاص، في طليعتهم أصحاب شعار"الدولة واللادولة" ذاتهم، وهم الذين يستخدمونه بخبث ومكر، حيث هم أنفسهم يحتلون معظم المناصب الرفيعة، في الدولة التي ينتقدونها ويعملون على تقويض دعائمها ونسف قواعدها.

فشل الدولة هو فشل أشخاص، قبل أن يكون فشل مؤسسات، ونحن ننطلق من الوعي بالحاجة إلى قهر هذا الفشل، ببناء المؤسسات القادرة على كسر هذا الخواء، واستبداله بحياة سياسية ديمقراطية، تحترم التعددية وتضمن المواطنة المتساوية، وهو أمر لا يتحقق بين عشية وضحاها، وإنما يلزمه عمل طويل ودؤوب..وهي ليست مهمة جيلنا الحاضر وحده، إنما يلزم تنفيذها عدة أجيال.

هنا نذهب بإتجاه تفكيك الأطروحة للوصول الى الحل، والعقل يأخذنا الى أن أفضل بناة للدولة هم حماتها، الذين أنتخوا في ساعة العسرة، يوم كاد أن يختفي كل شيء، ويمحق وطن أسمه "عراق"، حين هبوا ملبين فتوى السيد العظيم، بالجهاد دفاعا عن وحدة العراق وسيادته، وعن وجود دولته..

آنذاك كنا حقيقة أمام خيار "الدولة والادولة"، ويومها تخلف أصحاب شعار"الدولة واللادولة" عن بعث إسامة بن زيد..

شكرا

12/8/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا تعلمنا من الحسين؟!
الحرب التي خسرناها..!
مصاديق كربلائية..عهد الوفاء /١
عندما تخلف أصحاب شعار"الدولة واللادولة" عن بعث إسامة..!
كن جريئا..شيوخ وهابيتكم أصل البلاء..!
 لهذه الأسباب..تتحمل وزارة الصحة كامل المسؤولية !
نقاري النعوش !!!
كوستر الريس (حديث الكوستر )
يالبؤسك !!
الحل بيد الله..نعم.. ولكن..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك