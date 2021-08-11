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فنتازيا نقاشية..!

69 2021-08-11

 

جهاد النقاش ||

 

١- النبي يهاجر بربيع الأول/ والمسلمون يحتفلون بالهجرة بمحرم!

٢- الناشوط ممكن يروج لمهرجان الطماطة أو المثليين بالغرب/ ويحجي على شعائر عاشوراء!

٣- المتحولون جنسيا بعملية جراحية/ والمتحولون سنيّا بعملية سياسية!

٤- النزاهة: الوقف السني سرق 10 مليار دينار من ‌‏أموال طباعة القران/ هاي لو بالوقف الشيعي جا المدونين دكولهم طبلة!

٥- شو بس زار الحلبوسي الموصل/ بلديتها أزالت دعايات الخنجر!

٦- السعودية تستضيف المرجعيات العراقية/ والعراق يستضيف انتحارييهم في سجن الحوت!

٧- أقبال على محلات الخمور/ مع بدء العام الهجري الجديد!

٨- في العراق غرفة أخذ المسحات للمشتبه بإصابته بكورونا بجوار غرفة التلقيح/ واثنينهن ازدحام!

٩- شو الحكومة التكول ما اريد العراق ساحة لأي صراع/ تغلس عن سرقة الأمريكان لنفط سوريا وإدخاله للعراق!

١٠- حيدر الملا يزيل رايات الإمام من العامرية والتشارنة اليوم كاتلين صاحب موكب لأن راد ينصب بالرفاعي/ شني يزيد كرايبكم!

·        سؤال الفنتازيا: الشابندر حجة على الخيسه سموها مناظرة الخيسة، هسه بهاء الأعرجي حجة على الطفيليات إذا صارت مناظرة شيسمونها؟!

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