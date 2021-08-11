فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- النبي يهاجر بربيع الأول/ والمسلمون يحتفلون بالهجرة بمحرم!
٢- الناشوط ممكن يروج لمهرجان الطماطة أو المثليين بالغرب/ ويحجي على شعائر عاشوراء!
٣- المتحولون جنسيا بعملية جراحية/ والمتحولون سنيّا بعملية سياسية!
٤- النزاهة: الوقف السني سرق 10 مليار دينار من أموال طباعة القران/ هاي لو بالوقف الشيعي جا المدونين دكولهم طبلة!
٥- شو بس زار الحلبوسي الموصل/ بلديتها أزالت دعايات الخنجر!
٦- السعودية تستضيف المرجعيات العراقية/ والعراق يستضيف انتحارييهم في سجن الحوت!
٧- أقبال على محلات الخمور/ مع بدء العام الهجري الجديد!
٨- في العراق غرفة أخذ المسحات للمشتبه بإصابته بكورونا بجوار غرفة التلقيح/ واثنينهن ازدحام!
٩- شو الحكومة التكول ما اريد العراق ساحة لأي صراع/ تغلس عن سرقة الأمريكان لنفط سوريا وإدخاله للعراق!
١٠- حيدر الملا يزيل رايات الإمام من العامرية والتشارنة اليوم كاتلين صاحب موكب لأن راد ينصب بالرفاعي/ شني يزيد كرايبكم!
· سؤال الفنتازيا: الشابندر حجة على الخيسه سموها مناظرة الخيسة، هسه بهاء الأعرجي حجة على الطفيليات إذا صارت مناظرة شيسمونها؟!
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