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نعم حل الحشد الشعبي مطلب..ولكنه ليس وطني


 

عمار الولائي ||

 

نشر السيد ضياء الشكرجي مقالا عنوانه (حل الحشد الشعبي مطلب وطني ذو أولوية)..وفحوى المقال واضحة من العنوان، وبصرف النظر عن من يكون السيد الشكرجي وماذ1ا كان والىأين ذهبت به أقدامه..وهو مبحث مهم فيتناول إطروحته، لكننا نتجاوز ذلك ونكتفي بالرد  على ما طرح فنقول..

🔰إن تجربة إنشاء الحشد الشعبي بحدِّ ذاتها تعدُّ إنجازًا وطنيّاً يجب الحفاظ عليه كون الحشد قدم إنموذجًا رائقاً ورائعاً في التلاحم والوحدة والتضحية من أجل الدفاع عن الأرض والعِرض والمقدسات والكرامة

🔰يجب الحفاظ على الحشد لأنه أفشل مشاريع التقسيم والطائفية ومخطّطات قوى الاستكبار وأدواتها

🔰يجب الحفاظ على الحشد الشعبي لأنه يمثل حالة القوة والمَنَعَة و والاقتدار  للعراق 

🔰بقاء الحشد مهم للأمن الشيعي الاستراتيجي على المدى القريب والمتوسط والبعيد

🔰الحشد يمتلك مشروعية قانونية من البرلمان الذي يمثل الشعب العراقي ومشروعية دينية كونه يمتثل لفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى التي مازالت سارية حتى الآن

🔰يجب الحفاظ على الحشد الشعبي لأنه  يمتلك عقيدة قتالية تجعله في مصاف الجيوش المتقدمة وهذه العقيدة متأتّية نتيجة الخبرات المتراكمة في قتال الشوارع وحرب العصابات التي قلّما  تجيدها الجيوش النظامية

🔰 بقاء الحشد ضرورة لضمان عدم عودة داعش أو أيّ حركات تكفيرية من صناعة أميركية بعقيدة وهابية ناصبية من أن تستبيح العراقيين

🔰 بقاء الحشد ضرورة عراقية بوجه مخططات الهيمنة والاحتلال  والمشاريع الأمريكية

🔰ان الظروف التي أوجدت الحشد الشعبي ودوره المحوري في حماية العراق وكذلك البيئة التي تحيط بالبلد ومجموعة التحديات التي يمكن أن تواجه العراق مستقبلاً تفرض ان يكون لمؤسسة الحشد الشعبي دورا عسكرا وأمنيا وسياسياً

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