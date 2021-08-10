الفتح يدفع فاتورة تضحياته!!

محمد العيسى ||

ما ان وضعت الحرب أوزارها على داعش حتى بدأت الماكنة الإعلامية الصفراء الغربية والعربية والداعشية على حد سواء بعملية منظمة لتسقيط قادة ورموز تحالف الفتح ،فحولت هذه الماكنة اللعينة ،قادة الفتح ومكوناته من مجاهدين استبسلوا في الدفاع عن الوطن والمقدسات وقدموا آلاف الشهداء إلى عملاء ومأجورين ولصوص .

وبالحقيقة أن ذلك لم يكن مستغربا ،فالغرب وامريكا على وجه التحديد والعرب والسعودية على وجه التحديد ،هم أصحاب مشروع خلق الأزمات في العراق ،بصنع التنظيمات الإرهابية ودعمها وتمويلها من أجل ايجاد أجواء من التوتر في العراق وصولا إلى الغاية الرئيسية من أجل السيطرة على هذا البلد عسكريا أو سياسيا .

أقول لم يكن مستغربا حقا هذا الدعم من قبل امريكا وبعض الدول العربية لحالة الفوضى الأمنية والارباك السياسي لكن المستغرب في ذلك أن تنطلي هذه الخدعة على قطاعات كثيرة من العراقيين فباتوا مثل الببغاوات يرددون ماتخطط له الدوائر الإستكبارية دون وعي وإدراك ،بل مايدمي القلب حقا أن يكيل بعض العراقيين السباب والشتائم والالفاظ البذئية على قادة النصر حسب ماوصفتهم المرجعية الدينية العليا ،بل والانكى من ذلك ،فان اعداد غير قليلة من العراقيين باتت تشمت باستشهادهم ،وكانهم قد ماتوا في نزهة .

ولم يكن هذا الأمر مستغربا أيضا ولكن المستغرب حقا هو هذا الانقلاب المفاجىء في توجهات الناس وميولاتها إذ أنهم باتوا يحملون الفتح مسؤولية كل ماحل ويحل بالعراق ،وكأن الفتح مسؤولا عن ملف الكهرباء وزيادة صرف الدولار مقابل الدينار ،وعدم إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ،وعدم تبليط شارع هنا. وهناك ،وهذا ماتريده تماما الماكنة الإعلامية المحرضة ،اذ أنها وجدت في العراقيين أرضا خصبة لتمرير اجنداتها .

جهل بعض العراقيين ساهم بشكل مباشر في نشر هذه التصورات ،اذ أنهم بجهلهم وسعوا دائرة الجهل ورقعته ،فاصبح الحديث معهم منفرا ومقرفا إذ أنه لا يكاد يفهم اي معادلة سياسية ويصم أذنيه عن كل رأي وفكرة مغايرة ،وليته أصيب بالجهل المركب مرة واحدة ،بل أنه أصيب به مرات .

ما يهمنا من الأمر هو التحذير من الانسياق خلف اللافتات الأمريكية وادواتها وابواقها الإعلامية المسمومة فهي وراء كل المصائب في تخريب البنية الفكرية والثقافية للعراقيين وثم تأطير ذلك بحملة إعلامية مكثفة ومركزة لقلب الحقائق وتزييف الواقع،وان الحقيقة الأسمى التي لابد أن يعرفها العراقيون هي أن الذين ضحوا من أجل وطنهم وشعبهم ومقدساتهم ،هم الاولى بقبول الناس ورضاهم ،وان انسياق الآخرين وراء الماكنة الإعلامية المعادية هو بمثابة رصاصة الرحمة على أي أمة استسلمت لاعدائها دون مقاومة ،وما من أمة انهزمت الا ويكون الإعلام المعادي أحد أهم اسباب هزيمتها ،ففي معركة صفين لم تكن ماكنة معاوية العسكرية اشد بأسا وقوة من ماكنة الامام علي ع ولم يكن معاوية بادهى من الامام علي ع ،ولكن الامام علي خذله قومه وجيشه بعد أن استسلم وانخدع بماكنة معاوية الإعلامية .