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التقويم الهجري والصخب التاريخي


 

عبد الكاظم حسن الجابري ||

 

طبعا بداية العام الهجري ماله علاقة (مباشرة) بهجرة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وعلى اله

فهجرة الرسول تمت في ٢٧ صفر ومكث صلى الله عليه واله ثلاث ايام في الغار وانطلق في الاول من ربيع الاول وقيل في الرابع من ربيع الاول

فهجرة النبي صلى الله عليه واله كانت في ربيع الاول

ملاحظتين نذكرهما هنا

هو ان التقويم القمري كان معمولا به في الجاهلية وكانوا يؤرخون حوادثهم بالاشهر الا انهم لم يكن لهم تقويم موحد وكانت التقاويم تعتمد على الاحداث فمثلا كانت تقريش تؤرخ السنين من عام الفيل وهذا ما يذكره التاريخ

ونستطيع ان نطلق على تقاويم الجاهلية انها تقاويم مبتورة حيث تتبدل باستحداث حادثة ضخمة جدا لها دور في حياة العرب وكانت العرب تبدأ السنة بشهر المحرم وفي رواية في ربيع الاول.

النقطة الثانية هو ان رسول الله صلى الله عليه واله اعتمد التاريخ القمري وكانت مراسلاته لملوك الامم الاخرى  مؤرخة بتواريخ الاشهر  القمرية.

هناك حقاق يريد كثيرون تغيبها حول التاريخ الهجري بينما هناك جماعة يحاولون جعلها منقبة لشخصيات تاريخية جدلية.

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