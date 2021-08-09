مع بسطام آل سعود في جهله وتخلفه/3

مهدي المولى ||

المعروف جيدا ان إعدام الطاغية صدام كان بمثابة إنقاذ للمنطقة العربية والإسلامية وأهلها من الويلات والكوارث والنيران وعمليات الإبادة التي كان الطاغية ينوي إشعالها وخلقها في المنطقة وخاصة بالنسبة للشعب العراقي فكان كارها للشعب العراقي وحاقدا عليه الى درجة لا يمكن وصفها وإدراك سرها وخاصة الشيعة حيث رفع شعار لا شيعة بعد اليوم وهذا هو سر محبة آل سعود للطاغية المقبور لكنها تخشى تطلعاته ومغامراته الغير عقلانية لهذا ساهمت في تدمير العراق وذبح العراقيين ومع ذلك فأنها تفضله أن يبقى باعتباره الشخص الذي يحقق رغبات آل سعود في العراق فهو الوحيد القادر على ذبح الشيعة والوقوف بوجه الصحوة الإسلامية المتمثلة بالجمهورية الإسلامية.

فآل سعود كانوا وراء كل ما حل في العراق من مصائب من كوارث من نكبات من ذبح ومن تدمير من عدم استقرار من حروب أهلية طائفية عنصرية قومية من شذوذ وانحراف فهم يرون في العراق الحر الديمقراطي خطرا عليهم على وجودهم لهذا يرون بقائهم واستمرار حكمهم بإزالة العراق الحر بالقضاء على الشيعة في العراق وهكذا كلما نهض العراق كلما أعلن آل سعود الحرب ضد العراق والعراقيين.

فيوم إعدام صدام كان عيدا وطنيا للشعب العراقي بكل أطيافه وكانت فرحة كبيرة عمت كل أرجاء العراق فالأول مرة يشعر العراقي إنه إنسان حر إنه عراقي وأعاد العراق الى أهله وأزيل عراق الباطل وأسس بدله عراق الحق وهذا لا يرضي آل سعود لهذا ندموا على مساهمتهم بالإطاحة بنظام صدام فكان خسارة كبيرة لها فهو القوة الوحيدة التي كانت تواجه به الصحوة الإسلامية بالتالي حماية إسرائيل والدفاع عنها.

المعروف ان الصهيونية العالمية هي التي أسست دولة آل سعود وهي التي أسست دينهم الوهابي كما أنها هي التي أتت بصدام وهي التي أوصلته الى الحكم وكان لكل منهما مهمة قد تختلف عن الآخر شكلا لكنها لا تختلف في الجوهر.

لكن بسطام يحاول ان يبرئ آل سعود من نشر الإرهاب ويقول فبعد إعدام صدام دخل العراق مرحلة جديدة كان هناك دولة قبل إعدام الطاغية وكان السلاح بيد الدولة وتحكم العراق مختلف الأطياف والمذاهب والأديان وهذا كذب ونفاق فكان الحكم بيد فرد عائلة عشيرة قرية والويل لمن يقل أف فالمقابر الجماعية مصيره أي يدفن حيا فالشيعة كانوا أغلبية الشعب العراقي فلا تجد وزيرا واحدا واذا وجد فكان قد تنازل عن شرفه وكرامته وإنسانيته وأقر إنه في خدمة أهل تكريت هكذا كان محمد الزبيدي يعلن جهارا وهو يقدم كأس الخمر الى رعيان وجهلة العوجة أنا في خدمة أبناء تكريت.

أما نشر الإرهاب والسلاح والفوضى في العراق فهذه نتيجة لتدخل آل سعود من خلال إرسال كلابهاالوهابية القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتدمير العراق وذبح العراقيين ومنع الشيعة من تحمل المسئولية فالشيعي ليس عراقي هذا ما كان يقوله صدام وزمرته كما إنه لا يثق به لهذا لم يعين امين سر شعبة فرقة في مدينة الثورة من أبناء الثورة رغم ان عدد عناصر البعث فيها أكثر من عدد عناصر البعث في الإنبار والموصل وصلاح الدين أما المحافظات الشيعية فلم يعين محافظ أمين سر الفرع مدير أمن إلا من أبناء المناطق الغربية واذا عين من أبناء المحافظات إلا من أقر إنه عبد وخادم للزمرة الفاسدة وقائدها و تنازل عن شرفه كرامته وأصبح مجرد كواد يجمع الكاوليات لأبناء العوجة ويقيم حفلات المجون لهم في محافظته في بيته.

ليعلم هذا الجاهل المتخلف أن العراق باقيا ومنتصرا بفضل المرجعية الدينية الرشيدة مرجعية الإمام علي الحسيني وبفضل الحشد الشعبي المقدس وبفضل دعم ومساندة ومساعدة الشعب الإيراني هذه العوامل هي التي جعلت العراق يحقق نجاحات وانتصارات أقرب الى المعجزة الأسطورة منها الى الواقع.

فشعر العراقي من كل الطوائف والمذاهب والأديان انه إنسان حر تحرر من بيعة العبودية التي فرضها المنافق الفاسد معاوية والتي حاول الطاغية صدام تجديدها كما أمره آل سعود وهكذا قبرت البيعة وقبر من دعا اليها وشعر العراقي إنه عراقي وانه الشيعي أخ للسني والعربي أخ للكردي والمسلم أخ للمسيحي وللإزيدي لكن عبيد وجحوش صدام الذين تحولوا من عبادة صدام بعد قبره الى عبادة آل سعود وأصبحوا جزء من عبيد من كلاب آل سعود.

وهكذا أصبحت مهمة آل سعود التي كلفوا بها من قبل إسرائيل هي نشر الفساد والرذيلة في الوطن العربي والإسلامي والمهمة الثانية نشر الإرهاب والعنف في الدول العربية والإسلامية وخاصة المجاورة لإسرائيل لتدميرها وذبح أبنائها ونشر الفوضى والحروب الأهلية والطائفية والعنصرية والعشائرية كما حدث في سوريا والعراق واليمن والبحرين.