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إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة


 

سميرة الموسوي ||

 

القطبية الواحدة دكتاتورية دولة متوحشة ،لا تستمر حياتها إلا بأمتصاص دماء وموارد الشعوب والحط من كرامتهم ،ومن يعتزم مقاومتها عليه أن يكون بمستوى ثقته بربه عمليا ،ويكون على إستعداد للتضحية من أجل حق وحرية وكرامة الانسانية .

من يحاول إيجاد المسوغات لرضوخه لتلك الدكتاتورية خوفا وارتجافا وحفاظا على مطامع شخصية فإنه يمنح الناس والتاريخ فرصة للقهقهة عليه ،ويمنح التاريخ قلما باشطا ليكتب عنه أقسى عبارات اللعنة والشتيمة .

إيران الاسلامية تؤمن بأن الله كرم بني آدم وعلى الانسان أن يصون كرامته فلا يفرط بها ولا يتماهل عن الدفاع عنها ضد العدو المستعمر والغاصب والمهيمن.

والتمسك بهذه المبايء لا يجرؤ عليها إلا المؤمن الشجاع النبيل النقي الذي يأبى الضيم والخنوع .

لا تريد إيران الاسلامية لأي شعب أن ينهشه إحتلال أو إذلال أو سلب إرادة ولذلك فقد عاهدوا الله على أن يدافعوا عن خلقه معبرين عن كونية الاسلام وعن ضرورة التعبير عمليا عن إيمانهم بإخوتهم لاي إنسان يناضل من أجل الحرية .

إيران الاسلامية اليوم إختارت أن تكون نموذج تضحية وإقدام إلهي تبنت الجهاد من أجل أن تبقى كلمة الله هي العليا ، وأن يتحرر الناس من أغلال الاحتلال وسطوة الهيمنة حيثما كانت ،وأن تتحرر فلسطين والقدس الشريف .

إيران الاسلامية تقاوم الاحتلال والاذلال العالمي والهيمنة المتوحشة نيابة عن كل من لا حول له ولا قوة في مجابهة ورفض الظلم  وأيقنت بأن ثباتها على مباديء ومنهج إمام المتقين في الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية إنما هو مدد من الله العلي القدير ،وإن لله حكمة في مدها بالقوة والاقتدار لمقاومة الظلم والاستعباد .

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون .

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