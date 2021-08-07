الى كل جريءٍ في مواقع التواصل!!!

مازن البعيجي ||

ممكن نقطة نظام!

هذه الجرأة والقوة والتصميم في الابتذال وطرح ما هو مخجل طرحه خلافا لطبيعة الإنسان الفطروية، لأن الحياء ومنظومة الخجل لها معايير في إستخدام الألفاظ وحدود في التوصيفات، ومن هنا كان رائع كتاب الألفاظ والتوصيفات -القرآن الكريم- المعلم الأول وهو من سنّ لنا طريق الرشد عند الاضطرار ، وإذا اقتضت الضرورة لاعتماد الجرأة في ذكر شيء يراد منه إفهامنا إياه مثلا كما التعبير عن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة "بالجماع أو النكاح" واستثنى كل المفردات المستخدمة على شكل شائع يوحي الى تفاصيل رسخت في ذهن البشرية المسلمة!

كذلك لو عبر عن بعض الأماكن الحساسة في جسد الإنسان بما يحفظ هدوء مشاعر الإنسان كما في تعبير الفروج ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) المؤمنون ٥.

فهل تجد غير الرزانة والحشمة في الفصاحة والبلاغة والمفهوم!!

نقطة النظام: هل انتم ايها الجريئون المتجرِّؤون في الطرح بشجاعة الظهور بصريح الإسم والصورة والعنوان والفديو المباشر، أعلم مَن الخالق العظيم تبارك وتعالى الذي اعطاك كل هذه الامكانات والطاقات وبكلها عصيته أيها الغافل حتى اندفعتم نساءًا ورجالا شيبًا وشبانا، مجاميعَ وفرادى تتكلمون بما يخالف القرآن أو ويخالف الفطرة الإنسانية والقيم الأخلاقية.

ثانيا: ليقوم البعض منكم مقام شركة الإعلام الاستكباري العالمي ومنها ما تقوم به أقمار تبث ليلا نهارا أفلام إباحية تعلّم فنون الحيوان الجنسية.

وهذا الكلام غير موجّه لأهل المهجر أو سكان أوروبا، بل هو موجّه إلى شريحة في شرقنا الأوسط والى عوائل مسلمة في بلادنا، بل وما يُدمي القلب هو الظهور ببث مباشر وواضح تردّ فيه المرأة والرجل على تعليقات المشاهدين مهما كانت جريئة، والرد يكون على طبق السؤال دون حرج وبالالفاظ التي ترضي مزاج السائل الغير مدرك الى فعل الحرام والوقت الحرام والبث الحرام والسلوك الحرام!!!

ما يحدث اليوم هو سقوط البعض منا في فخ الاستدراج الذي صنع منهم أبطالا في طرح أكثر القضايا حساسية في المجتمع وعن طريق صناعة القياديات التي حرصت السفارة عليهنّ وعليهم من خلال برنامج آيلب الذي يعلم فن القيادة! والا ما حاجة المجتمع العراقي لأمرأة عراقية لتشرح العملية الجنسية للمراهقات! ليأتي بعد فترة من الشهرة والجرأة لتصبح تلك وذاك رمزا من رموز المجتمع الفني ويبدأ صياغة مشروع انتزاع الحياء وأكثار سواد من لا ترد يد أحد.وهذا إن دل على شيء إنما يدل على انهيار المنظومة الأخلاقية بفعل فاعل.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ) لقمان ٣٣

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..