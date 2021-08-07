المقالات

حرائق تركيا تشعل الكراهية ضد الأكراد .


 

حسام الحاج حسين ||

 

اخطر المخاطر على الأسلام حينما تتغلف العقيدة الأسلامية بالقومية لانها تنتج حركة فكرية قومية تسعى لألغاء الأخر والتشكيك في اسلامه لغايات سياسية قذرة وتترجم الخلافات السياسية الى نوع من الأثم والذنوب التي قد لاتغتفر احيانا ،،!

مع اندلاع الحرائق في تركيا سارعت الصحف ووسائل الأعلام المقربة من (حزب العدالة والتنمية ) الى اتهام الأكراد ( اعداء الترك التقليديين ) مما ادى الى قتل عائلة كردية في جنوب تركيا بشكل غامض لاتخلو من رسالة سياسية وعرقية مقيتة وهو انكم اعداء الله والاسلام ومستهدفون لانكم كفار .

مازالت العقيدة السياسية لحزب العدالة والتنمية تصنف الولائات للأسلام من خلال الأندماج في كيانها القومي والأسلامي والذي استطاع ان يقنع الاتراك انهم يمثلون الاسلام وان اعدائهم من الكرد والأوروبيين والأرهابيين وبعض العرب هم اعداء الله بالمحصلة لانهم يريدون من خلال محاربة حزب العدالة والتنمية وقائدها المؤمن اردوغان انهاء اخر قلاع الأسلام ضد الصليبية الحديثة

والصهيونية وادواتها الخبيثة ومنهم التنظيمات الكردية الأرهابية .

اما المواطن الكردي الصالح فهو من يقف مع النظام ويتجسس على بني جلدته ويؤسس حزبا اسلاميا كرديا معادي للماركسية والشيوعية

التي يتبناها اغلب الأحزاب الكردية كحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي وغيرهم ،

استطاع اردوغان من خلال دعم بعض الاكراد ايجاد وخلق الضد النوعي ،،،!

مع اندلاع الحرائق في تركيا نضمت حكومة اردوغان قائمة بالاتهامات المسبقة للأكراد .

حتى اتهم احد الصحفيين في مقال بصحيفة شفق المقربة من اردوغان ( ان الاكراد هم بارعون في اشعال النيران على قمم الجبال منذ زمن كاوه الحداد وهذه علامة على ثورتهم لكنهم مخطئون لان اردوغان ليس الضحاك )

الاتهامات الجاهزة للأكراد زاد من الكراهية والاحتقان العرقي بين الأتراك والأكراد وهذا لايقف عند حدود تركيا ربما ستتحول تداعياته الى العراق 

من خلال زيادة التواجد التركي والتوغل العسكري الذي قد لايقف عند حد معين وفي اراضي محددة ،،!

حملات الكراهية التي تقودها تركيا ضد الأكراد قد تكون عابرة للحدود والعراق سيكون المتضرر الأكبر في قادم الأيام ،،!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل تخسر أقوى سلاح إستراتيجي (التفويض الشعبي)
احجية الدولة في خوارزميات اللادولة !؟
الى كل جريءٍ في مواقع التواصل!!!
دعوات الشيعة بالحوار والوهابية بالمال وشراء الذمم
حرائق تركيا تشعل الكراهية ضد الأكراد .
من استهدف الناقلة ميرسر ستريت؟ ولماذا؟
هل الحكومة الخفية تمثل الشر؟!
فقدان لذة اقتناء قندرة لاستيك..!
من وراء انهيار القوات الأمنية أمام داعش الوهابية الصدامية؟!
حتى لا يعود قراقوش الى الحياة؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك