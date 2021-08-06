فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- ملتقى المرجعيات العراقية/ ما بيه مرجع ومو بالعراق!
٢- إذا هو طلع مشتغل وي القاعدة والسعودية وليبيا والأمريكان والبريطانيين ويكولون وطني/ جا العميل شلون يصير!
٣- شو العالم كلها ضايجة من رفع علم كوردستان بإيران/ ووزير خارجيتنا ونواشيطنا مكيفين!
٤- أبو النكت من راد يتوب/ صلى على طريقة أحمد كويطع البصري!
٥- ملك الأردن يكول سنبقى نساند العراق/ مدري قصده ع أخذ النفط مدري تصدير الزرقاوي!
٦- نبراس الكاظمي يكول: معهد صحافة الحرب والسلام ممول أمريكيا بواجهة بريطانية وإدارة إسرائيلية/ وانه اكول الخوة النظيفة شو مو كلش نظيفة!
٧- الجماعة ينشرون مقاطع الهادي العامري ع الجبهة ضد صدام/ ع أساس البيشمركة جانو يلعبون وي الجيش دعبل!
٨- الرئيس الإيراني يحضر تدشين سيارة إيرانية نوع بيجو لدعم المنتج الوطني/ فيقوم رئيس وزراء دولة مجاورة بدعم تيسير الأصيل!
٩- اللجنة تنذر العراق أن يكمل استعداداته لاستقبال المونديال/ فيرد العراق بدعوة كاظم الساهر!
١٠- النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي : كلمة السيد مقتدى الصدر الأخيرة لا تعني مقاطعة الإنتخابات/ هذا النائب إذا يحجي صدك فمحد يحب الانتخابات بكده!
· سؤال الفنتازيا: هل تتوقع من الحكومة أن تطالب مملكة آل سعود بما نهبته من مراقد كربلاء والنجف؟!
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