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فنتازيا نقاشية..!

39 2021-08-06

 

جهاد النقاش ||

 

١- ملتقى المرجعيات العراقية/ ما بيه مرجع ومو بالعراق!

٢- إذا هو طلع مشتغل وي القاعدة والسعودية وليبيا والأمريكان والبريطانيين ويكولون وطني/ جا العميل شلون يصير!

٣- شو العالم كلها ضايجة من رفع علم كوردستان بإيران/ ووزير خارجيتنا ونواشيطنا مكيفين!

٤- أبو النكت من راد يتوب/ صلى على طريقة أحمد كويطع البصري!

٥- ملك الأردن يكول سنبقى نساند العراق/ مدري قصده ع أخذ النفط مدري تصدير الزرقاوي!

٦- نبراس الكاظمي يكول: معهد صحافة الحرب والسلام ممول أمريكيا بواجهة بريطانية وإدارة إسرائيلية/ وانه اكول الخوة النظيفة شو مو كلش نظيفة!

٧- الجماعة ينشرون مقاطع الهادي العامري ع الجبهة ضد صدام/ ع أساس البيشمركة جانو يلعبون وي الجيش دعبل!

٨- الرئيس الإيراني يحضر تدشين سيارة إيرانية نوع بيجو لدعم المنتج الوطني/ فيقوم رئيس وزراء دولة مجاورة بدعم تيسير الأصيل!

٩- اللجنة تنذر العراق أن يكمل استعداداته لاستقبال المونديال/ فيرد العراق بدعوة كاظم الساهر!

١٠- النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي : كلمة السيد مقتدى الصدر الأخيرة لا تعني مقاطعة الإنتخابات/ هذا النائب إذا يحجي صدك فمحد يحب الانتخابات بكده!

·        سؤال الفنتازيا: هل تتوقع من الحكومة أن تطالب مملكة آل سعود بما نهبته من مراقد كربلاء والنجف؟!

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