المقالات

العمالة السورية تغزو المطاعم العراقية


 

حيدر الموسوي ||

 

عدد من الشباب اتصلوا بي كيف نصل الى ليتوانيا يقال ان المانيا فتحت باب اللجوء الى العراقيين ،

من قال لكم ذلك ؟

كالعادة قال الراوي

كلام خرط كالعادة اولا جميع دول الاتحاد الاوربي وعبر سفرائها تلتقي الجهات المعنية الحكومية العراقية وتتواصل وتنسق معهم باستمرار من اجل ايجاد اي طريقة لاعادة العراقيين المتواجدين على اراضيها ممن وصلوا اليها بطريقة غير قانونية

هي قادرة على اعادتهم قسرا لكن المعايير الدولية والتزامهم بالميثاق العالمي لحقوق الانسان تجبرهم ان يلتزموا بالعودة الطوعية ولا خيار لهم غير ذلك

الحكومة العراقية ترفض عودة اي عراقي بطريقة الاكراه وتحت اي ضغط

بالتالي هذه الدول هي متخمة بفئات العراقيين والسوريين وغيرها من الجاليات

الامر الذي تسبب لهم بمشاكل خاصة في الجنبة الاقتصادية

اغلب الشباب الطامحين بالهجرة هو لتغيير نمط المعيشة وليس الموضوع مرتبط بالاقتصاد فالكثير منهم يمتلك عمل ولديه سكن وغيرها من الامور الاخرى

لكنه يريد الهجرة لغرض الهجرة فقط

علما ان البعض لا يعلم خفايا وتداعيات هكذا قرار حينما يفكر بذلك

ويعتقد داخل نفسه ويتصور حينما يصل الى المانيا مثلا سيجد ميركل واكفة بالباب ها حبيبي الحمدلله على السلامة شنو تريد وين تسكن فيلا بميونخ

وماكو داعي تشتغل ارتاح واتونس وغير جو وحتى اذا تريد اتزوج اي المانية شكرة وطويلة وهي تجيك تتوسل بيك يا الازرك

عموما يوم امس كنت كاعد في مطعم معروف بكربلاء وقبلها ايضا في احد مطاعم بغداد وجدت عندهم عمالة سورية من مدير ادارة المطعم وحتى من جلب لي الشاي

شباب مرتبين ملتزمين بالكمامات اخلاق وذوق وتعامل فوق الممتاز

سألت احد المقربين من صاحب المطعم العراقي

لماذا تم استبدال العمالة العراقية بالسورية

قال شلعوا كلبه لعبوا بي طوبة زيد رواتبهم وخير من الله وحتى يساعدهم بامورهم الخاصة المتزوج مرته على وجه ولادة اليتمرض

ميفيد

اخير شيء اتفق مع هذا الستاف السوري وباقل من رواتب العراقيين

وحاليا المطعم كام يشتغل حتى اكثر من السابق

طبعا هكذا امور تحز في داخل النفس

يعني انت تفكر تبيع حالك ومالك حتى تروح بلاروسيا وتوصل ليتوانيا واحتمال تموت هناك مثل ما مات الشاب العراقي قبل ايام على الحدود الليتوانية

اثر الضرب والعنف هناك

ورزقك هنا ماتحاقط عليه

وبعدين تشكي تكول ليش منتشرة العمالة الاجنبية واحنا شبينا

اذا انتظروا العمالة المصرية القادمة خلال الفترة المقبلة سيغزون العراق

ايضا وانتو اتركوا البلد وهاجروا تحت اشاعات واقاويل

ملاحظة هذا لا يعني اني اقف ضد من لديه فرصة خارج البلاد تكون افضل وبطريقة قانونية وسيحقق نتائج جيدة خاصة الخلاص من جحيم الخدمات في فصل الصيف

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نموذج ديموقراطي من رحم اسلامي
المطلوب انتخابات توحد الوطنيين
فنتازيا نقاشية..!
العمالة السورية تغزو المطاعم العراقية
تقديس المدنس وتدنيس المقدس
الانتخابات المبكرة..قميص عثمان يعود إلى صندوقه!!
أشاوس تشرين الداخل, وعلوج تشرين الخارج العملاء
حدثني مسؤول !
اين طبيب الصحة ؟!
حرائق بلا رادع..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك