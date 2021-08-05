سماحة السيد، محاكمة ترامب نريدها علنية!

د.حسين فلامرز ||

آن الاوان لاعلانها الى كل سكان الارض و جعل الموضوع كونيا وليس سياسيا!

ألا و هو محاكمة الرئيس الامريكي القاتل المأجور للصهيونية العالمية وهو يغتال رموز الحرية والتحرر في زمن غاب فيه الاحرار أو ندر عددهم.

هذه المحاكمة التي ستوقظ ضمير الملايين من سكان الكرة الارضية وهم يتابعون ويستمعون لشهادة الشهود ولمطالب الادعاء العام و شكوى ذوو المجني عليهم والاضداد و غيرهم.

نعم محن بحاجة الى محاكمة علنية تدكر فيها كل التفاصيل ولتكن مدنية مئة بالمئة.

نحن بحاجة الى جلوس يومي أمام الشاشات في كل انحاء العالم في وقت واحد و حصريا على الفضائية الرسمية في الجمهورية الاسلامية في إيران وعلى القناة الفضائية العراقية الرسمية ولكل المحبين في العالم!

نحن بحاجة اليوم لمرهم لكل الجروحات التي تسبب فيها الامريكان ومن خلفهم الكيان الصهيوني،

بدأ من فلسطين الذبيحة و سوريا واليمن والعراق و دول كثيرة جزيحة جريحة جريحة.

ها قد جاء رجل القرار الشديد الحكيم الجرىء الذي أرهب الخصوم قبل وصوله، وبدأت سيناريوهات عديدة لخلق مشاكل بخرية جوية أو نووية من أجل وضع العثرات أمام الرئيس القادم!

نعم ومن القلب نريدها محاكمة ترامب علنية و نسمع كل الحكاوي والقصص والتويلات ولنجمع كل الصحف ولنبدأ باعتراف المتهم وعلى الملأ من دون حياءبأنه من أعطى الأمر بالقتل!

وهذا يكفي لنكون كلنا جميعا شهداء قادة النصر ، بل مئات الملايين في العالم سيصبح كذلك ولايبقى للمتامرين الخونة الا الذل والهوان وعلى العكس تعلو اصوات المظلومين في العالم لتبارك لكم وتصرخ " بارك الله بكم سماحة السيد رئيسي".