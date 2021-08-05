المقالات

عن التحريض على عدم أخذ اللقاح..!

74 2021-08-05

 

فيصل ريكان ||

 

اجراء مجلس القضاء الاعلى بفرض عقوبة على من يحرض على عدم اخذ اللقاح سليم وقانوني .

مع ازدياد حالات الاصابة بفايروس كورونا حيث وصل عدد المصابين الى اكثر من12 لف مصاب يوميا مما قد ينذر بكارثة صحية قد تصيب عموم البلاد وهذا الرقم المخيف قابلا للزيادة.

لذلك فان الحكومة قد اتخذت العديد منالاجراءات لتشجيع وزيادة اقبال المواطنين على اخذ اللقاح منها القيام بحملات اعلامية تثقيفية على اهمية اخذاللقاح للحد من انتشار الفايروس والشفاء من اعراضه.

وكذلك اجبار الموظفين بابراز شهادة التلقيح لدوائرهم ومنع كل من لا يحمل شهادة التلقيح من المواطنين عند مراجعتهم للدوائر المختلفة وابراز هذه الشهادة عند السفر وعند استخدام طائرات الخطوط الجوية العراقية وغيرها من الاجراءات والمحفزات لتشجيع اخذ اللقاح.

لكن هذا لايعني الزام جميع العراقيين باخذ اللقاح لان هنالك فئات غير مشمولة بالتلفيح مثل النساء الحوامل والاطفال والمصابين بامراض مزمنة والمصابين بالفايروس نفسه علما ان العراق بحاجة الى مايقارب 80 مليون جرعة باعتبار ان الشخص الواحد بحاجة الى جرعتين.

وخيرا فعل مجلس القضاء الاعلى باعمامه الذي فرض عقوبة على من يحرض على عدم اخذ اللقاح  لان التحريض على عدم اخده يؤدي الى امتناع الاخرين وبالتالي فان هذا الامتناع

قد يؤدي الى هلاكهم وانتشار الفايروس وانتقاله الى اخرين.

 وبهذا فان اجراء مجلس القضاء الاعلى سليم و قانوني لان الامتناع عن اخذ اللقاح قد يكون مبررا في الحالات التي ذكرناها لكن التحريض على عدم اخذ اللقاح ليس مبررا وقد يتسبب بكارثة صحية وعليه فان من يمارس التحريض يستحق العقاب

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران وإسرائيل وحرب المياه الدافئة،،!
المعارك الخطأ
القلب والعقل والروح في غاية الصعود ..
هل حرائق تركيا سبب لاجتياح العراق؟!
مرجعيات (وهمية) تتملق في السعودية..
السياسة بين الجد والهزل..!
 (٥٠٠٠) إنتحاري سعودي وملتقى المرجعيات العراقية هناك..
فنطازيا.. السوق الانتخابي!..
لا لتزييف الحقائق الوهابية صنيعة بريطانيا..!
عن التحريض على عدم أخذ اللقاح..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك