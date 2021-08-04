المقاومة والسياسة

حسام الحاج حسين ||

الحفاظ على المقاومة اصعب من المقاومة نفسها .

السياسة تلوث المقاومة لانها ترتكز على المصالح وهي عبارة عن مساحة من المنافع قد تتجاوز المبادئ والمثل العليا التي ضحى من اجلها خيرة قيادات المقاومة ،!

اذا لم تكن لدى قيادات المقاومة خارطة سياسية تتكفل رؤيا واضحة ربما تجد نفسك في صراع مع التناقضات التي تنتهي ربما الى ضياع اهدافك في ظل الخطاب السياسي والتحالفات التي قد تفضي الى صناعة رؤيا سياسية حول الوطن والمقاومة ..!

تمر المقاومة في مفاصل تاريخية تضع في اطار الحتمية الواقعية التي تفرض عليك مسارا قد يتناقض مع السقف الدستوري للبلد ،،!

ربما يتمدد البعض الى خارج الدولة في معالجة المخاطر الأمنية للحفاظ على المقاومة وخطوطها العسكرية كما حدث مع حزب الله في سوريا وقد يؤثر على الموقف السياسي في الداخل خصوصا وان المقاومة في شقها السياسي هي تكتل داخل الأطار الوطني ،،!

العقيدة السياسية للمقاومة يجب ان تستوعب كل المشاريع السياسية من تحالفات وخطابات لاتعود بالنتيجة الضارة على المقاومة ولاتتحول البوصلة الى استخدام الادوات الثورية لتحقيق المكاسب السياسية الأنية والتي تحكمها المتغيرات الطارئة والاتفاقات الهشة ،،،!

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