المقالات

التنازلات المتوالية هي من أنجبت صفقة القرن


 

احترام المشرف ||

 

فلسطين قضية العرب الأولى، فلسطين قضيتنا المركزية، لن نتنازل عن المسجد الأقصى المبارك، لن نسمح لليهود أن يدنّسوا مقدساتنا،  سوف نقف إلى جانب فلسطين، سوف نكون مع تحرير

فلسطين، منذ أن ولدنا وإلى الآن ونحن نسمع سوف وسوف وسوف، ولن ولن ولن إلخ،

هذا مانسمعه منذ صغرنا، وما الذي يحدث على أرض الواقع، مالذي يحدث على أرض فلسطين المنكوبة من العرب ومن المسلمين، فلسطين المهدور حقها وحقوقها من العرب ومن المسلمين،

الذي حدث من عام (1948) وإلى اليوم، هو تنازلات تلتها تنازلات، حتى خمد اسم فلسطين، وأصبح الحديث عن غزة، وضاع اسم المقاومة الفلسطينية، وأصبحت فتح. وحماس،

لنأتي على ذكر بعض من كم هائل من التنازلات، التي أوصلتنا لما نحن عليه اليَوُم

ولنأخذ مااسعفتنا به الذاكرة،

1-تكميش القضية م̷ـــِْن قضية لكل المسلمين، وحصرها، بأن فلسطين شأن عربي، ناسين أو متناسين بأن المقدسات الإسلامية، وحمايتها هو من واجب كل المسلمين وكان هذا تنازل،

2- اتفاقية كامب ديفيد للسلام، التي وقعت عام (1979) وكانت أول خرق للموقف العربي، الرافض للتعامل مع إسرائيل، وكان هذا تنازل،

3-فتح سفارات رسمية  ومكاتب قنصلية. وتبادل تجاري. مع الكيان الغاصب، مع كل من مصر.والأردن. وموريتانيا.

والإمارات. وقطر. وسلطنةعمان. والمغرب. وتونس.

وكان هذا تنازل،

4-السكوت عن المذابح التي حصلت للفلسطينين، ١مذبحة دير ياسين، في قرية دير ياسين، التي تقع غربي القدس في 9 أبريل عام 1948على يد الجماعتين الصهيونيتين: أرجون. وشتيري، أي بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية،المجاورة ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين،

٢-مذبحة صبرا وشاتيلا، هي مذبحة نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين، في 16 سبتمبر 1982_واستمرت لمدة ثلاثةأيام،

تعد مذبحة صبرا وشاتيلا إحدى أكثر الفصول الدموية فى تاريخ الشعب الفلسطينى، والتى راح ضحيتها العشرات

جرت المذبحة تحت أعين الجيش الإسرائيلي،

ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أول المجازر الإسرائيلية،

٣- مذبحة الحرم الإبراهيمي، نفّذها باروخ جولدشتاين، أو باروخ جولدستين، وهو طبيب يهودي والمنفذ لمذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية فجر يوم الجمعة (15 رمضان عام 1414 هـ)( الموافقة لـ 25 فبراير 1994)

التي قام بها مع تواطؤ عدد من المستوطنين. والجيش، في حق المصلين، حيث أطلق النار على المصلين في المسجد،

وغيرها الكثير مِْن المذابح، التي لم يحرّك عليها العرب والمسلمون ساكناً، وكان هذا تنازل،

5-السكوت عن بناءالجدار العازل،

وهو جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، وتقول إنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، أو المستوطنات الإسرائيلية، القريبة من الخط الأخضر، وكان هذا تنازل،

6- السماح للمتطرفين اليهود  بتدنيس المسجد الأقصى المبارك،

وكان هذا تنازل،

7-السكوت، عن حفريات الأنفاق أسفل المسجد الأقصى، وحوّله لمحاولة فرض التهويد، لإقامة الهيكل المزعوم،

وكان هذا تنازل،

والكثير الكثير مِْن التنازلات التي لم تسعفنا الذاكرة بطرحها، سبعون عام، من التنازلات التي أوصلتنا لما نحن عليه الًيَوُم، ولم تأتي صفقة العار، إلا كنتاج طبيعي لكل ماسمحنابه، وتنازلنا عنه، صفقة العار نحن من شارك في الإعداد لها، ونحن مِْن شجع عليها ومهّدلهآ الطريق،

وإن قلنا غير ذلك، تبقى هذه هي الحقيقة التي علينا الاعتراف بها، تنازلنا كثير وسكتنا كثير،

حتى أتى ترامب ليعطي مالايملك لمن لايستحق!

ْ ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا )

من سورة البقرة- آية (286)

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التنازلات المتوالية هي من أنجبت صفقة القرن
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
بين بغداد وفيلنيوس..كيف يتسلّل المهاجرون إلى ليتوانيا؟
ازمة الديمقراطية في العراق
تكميم أفواه الأعلام
انبطاح المواقف !!
لا تغيير ولا تجديد إلا بصناديق الانتخابات
أحلامنا ومشاعرنا أثناء الإصابة بكورونا/3
حَيَّ على الولاء ..
العراق في ظل تدوير الازمات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك