ماعون تمن ونخلة

حمزة مصطفى ||

نزاع عشائري في محافظة جنوبية بسبب "ماعون تمن". مواطن يقتل عائلته بسبب خلاف حول "نخلة". العراق يسترد 17 الف قطعة أثرية. أحزاب تمارس حقها الديمقراطي وتعلن مقاطعة الإنتخابات. وأحزاب تمارس حقها الديمقراطي وتعلن المشاركة في الإنتخابات. ما القاسم المشترك بين هذه الأخبار؟ سألني الكيبورد. أجبت إنها الديمقراطية يا صديقي, وأضفت حتى لو كانت "نص ردن". أين "أكو" أحلى من هكذا ديمقراطية.. نريد إنتخابات كل أربع سنين نجري إنتخابات كل أربع سنين. نريد إنتخابات مبكرة نجري إنتخابات مبكرة. نشكل حكومة بدورة كاملة نشكل حكومة بدورة كاملة. أي رئيس وزراء يكمل أربع سنوات "وينطيها". نقيل حكومة ونأتي بحكومة نسميها إنتقالية نأتي بحكومة إنتقالية. نصفق لرئيس الوزراء المكلف ونقرأ له الفاتحة.. نصفق ونقرأ الفاتحة.

نحن بالديمقراطية "محد يلحكنا". لاالمانيا ميركل ولالندن جونسون ولا فرنسا ماكرون ولا روسيا بوتين. ولا تونس قيس سعيد الذي "شق الجفن" بين عشية وضحاها وبدأ يلعب بالدستور "لعب الخضيري بشط". لكن ماعلاقة هذه الجنجلوتية الديمقراطية على أخبار مثل ماعون التمن ونخلة التمر وإسترداد قطع أثرية من واشنطن سرقت من قلوبنا قبل "المتحف الوطني". الكيبورد قال لي .. "أنت صدك تحجي؟". سرقوها من قلبك قبل المتحف؟. نعم يا أخا نمور التاميل. بضحكة ساخرة ماكرة قال لي .. أنت أكبر دجال. لماذا لا أبا لك؟ قال لي صراخا لاهمسا .. لو إنك بقدر هذا التاريخ وهذا التراث الموزع على كل متاحف العالم بكل مافيه من عظمة ورفعة وسمو لما وصلت بك الحال الى ماوصلت اليه اليوم.

ماذا تقصد؟ لا أقصد شيئأ. إرجع الى ماكتبت أنت. الم تقل أن نزاعا عشائريا إندلع بسبب ماعون تمن؟ نعم. هل هذا السلوك ينسجم مع هذا العمق التاريخي الموغل في الزمن؟ فركت عيني وخشمي قبل أن أجيبه. نعم إذا تمن عنبر شريطة أن يكون عنبر المشخاب يسوى. أما إذا كان تمن الحصة لا هذا تخلف. سكت الكيبورد ثم إستأنف مخنزرا. طيب وأبو النخلة؟ هل يعقل واحد يقتل عائلته بسبب نخلة؟ أي تخلف هذا. أجبته وكأني فزت بمن سيربح المليون نعم يسوى إذا كانت النخلة .. برحية. إهتز الكيبورد وكاد "يكفخني براشدي" قائلا لي .."والعباس ماتصير لك جارة".