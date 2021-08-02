المقالات

لبنان/ الذي حصل الامس بخلدة، حذرت فيه بمقالي قبل يومين

91 2021-08-02

 

ناجي امهز ||

 

ليلا وصلتني رسالة عبر الواتس من احد المتابعين لمقالاتي، قائلا فيها حقيقة انت اما مشعوذ او متنبئ، فلا يعقل ان تكون هذه الدقة بكلماتك نتيجة الصدفة فالصدفة تحصل مرة لا مرات،  وانت قلت بمقالك: ترددات انفجار ٤ اب ونظام لبنان الجديد.

لتعرف ماذا يحصل في لبنان اولا يجب عليك ان لا تسأل عما يجري حولك بل عليك ان تفهم التوقيت الذي انت فيه،

وقلت ان لبنان مكتوب له كل 15 سنة ان يتغير وتتبدل فيه الموازين،

وبالفعل ومن دون سابق انذار وخلال 24 ساعة، اغتيل شخص في حفل عرس، وفي اليوم الثاني كمين واستشهاد ثلاثة اشخاص وعدد من الجرحى، فجأة تغيرت الجغرافيا، واصبح هناك خطوط تماس وفرز مناطق، وكادت ان تشتعل هذه الواقعة وتتمدد وتؤدي الى فتنة سنية شيعية، كل شيء كاد ان يتغير في ساعات.

شكرا للمتابع لكن صدقا لست مشعوذا ولا عرافا، انها بكل بساطة، قراءة اجتماعية بابعاد سياسية، اضيف امرا اخر على الذي تفضلت به، ان ما حصل بخلدة ايضا شرحته بنفس المقال بصورة اوضح في فقرة تقسيم لبنان:

الاول: تقسيم لبنان، كما اخبرتكم بمقالي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، حيث سياتي الغرب الى لبنان حيث يتخذ من  منطقة جبل لبنان مقرا له، تحت ذريعة انها منطقة امنة وسكانها غير مناهضين للغرب، وهي بعيدة نسبيا عن مقرات الأحزاب والحركات المصنفة ارهابية،  والمناهضة للغرب، وستكون اولويات الغرب هو اخراج كافة القوى المناهضة له من منطقة جبل لبنان، او التضييق عليها حتى ترحل طوعا.

وخلدة تتبع لعاليه اداريا وهي ضمن منطقة جبل لبنان، وما حصل بخلدة هو يتطابق تماما مع النص حيث قلت ستكون اولويات الغرب هو اخراج كافة القوى المناهضة له من جبل لبنان او التضييق عليها لترحل طوعا.

بعد احداث خلدة هل يمكن ان نعرف عدد العائلات الشيعية التي يمكن ان تنزح من هذه المنطقة او ان نتصور كيف تعيش، ونحن نتكلم والشيعة باوج قوتهم المالية والعسكرية وحتى السياسية.

هل يمكن ان نتصور ببقية المناطق كيف ستصبح الامور بحال تغيرت موازين القوى ولو قليلا.

وما حصل بخلدة القريبة من المركز الشيعي الاكبر، يمكن ان يحصل بأي منطقة اخرى، بعيدة نسبيا عن المراكز الكبرى للحزب او التجمعات الشيعية الكبرى، حيث يمكن لاي دولة او مجموعة مناهضة او معادية للحزب ان تدفع بضعة دولارات ,ان تحرك بضعة عناصر ان كان من خلال اطلاق النار على مركز معين او حتى القيام بتظاهرة اتجاه مركز او تجمع معين، وسيجد الحزب نفسه ملزم بضبط النفس والتراجع، او اخلاء هذا المركز تجنبا للفتنة...

وهكذا يجد الحزب نفسه بعد ان هزم اكبر قوة عسكرية بالشرق الاوسط ملزما بالتفاوض وعقد المصالحات، مع مجموعات او قوى وحتى اشخاص لم يسمع احد بهم، وشيئا فشيئا يتم رسم خرائط جديدة بديموغرافيات طائفية صرف.

لن اطيل واترك النقاش والمواضيع لوقت لاحق لكن اذكركم بما نشره وليد فارس بالامس :

لبنانيو خلدة و القرار ١٥٥٩ اذاً حسب التقارير الاخبارية، هنالك اشتباكات في خلدة، جنوب بيروت، بين ميليشيا حزب الله المدعومة من ايران، و الموجودة على لائحة الارهاب لدى الولايات المتحدة، و دول اوروبية وعربية، و بين مواطنين لبنانيين. حزب الله هو خارق للقرار الدولي ١٥٥٩ و عليه ان بسحب مسلحيه من كل التجمعات السكنية التي لا تريده فيها او في جوارها.

كلام فارس يعني بان كل شيء مدروس دوليا وبحال تطورت الاوضاع يمكن ان يصبح هناك تدخل دولي...

بالختام لست اريد شيئا من احد لكن كل ما اطلبه هو الاصغاء قليلا لما اكتبه، وان نحاول ان نصغي لبعضنا البعض، نحن بحاجة الى الاصغاء والقليل من التغيير قبل الطامة الكبرى.

وبحال ضعفت قوة الشيعة، سيكون الثمن باهظا، لان الشيعة يقاتلون اقوى قوة عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ، والذي يقاتل هكذا قوة يحتاج الى الاستفادة من كل مقومات العقل والقوة معا، لينتصر او اقله ليحافظ على مكتسباته.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يبقى سيف ابن دكتاتور ليبيا مجرم..!
الصراع الدائر بيننا وبين أميركا والصهيونية كيف سينتهي؟!
بوابات الواقع وفلاتر الموقع
لبنان/ الذي حصل الامس بخلدة، حذرت فيه بمقالي قبل يومين
شهادتي اصفرت !!!
الإمام علي بن أبي طالب "ع" وأساليب التعريف الحديثة به
أحلامنا ومشاعرنا أثناء الإصابة بكورونا..!
العراق..ادارة النظام والمستقبل المبهم
لعبة الكواليس ..!
ما أسهل التنظير واصعب التطبيق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك