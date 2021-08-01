الإمام علي بن أبي طالب "ع" وأساليب التعريف الحديثة به

سميرة الموسوي ||

إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام شخصية موسوعية هائلة فكرا وسلوكا ،وهو مدينة العلم وبابها ،وأصطفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وريث علمه والمحافظ على سلالته .

الحقيقة أننا لا نتمكن من سبر أغوار هذه الشخصية الفريدة المتفردة من كل جوانبها ولا سيما أن كتابا ليسو بالقليلين عربا وأجانب كتبوا عنها ولا سيما قدرتها على تطابق فكرها وسلوكها.

إلا إنني أجد نفسي متمسكة بمهمة عرض أكثر ما دونته عن ضرورات التعريف بالامام بأساليب حديثة تنسجم مع وقع حياة الشباب ونوعية ولعهم بوسائل الاتصال الحديثة ، وقد رأيت أن ثمة فجوة آخذة بالاتساع في التعريف بالشخصيات التي أثرت وما زالت تؤثر في إنعكاسات تاريخنا على المتداول من الافكار ، ولا سيما ما يتم تداوله عن فكر وسلوك إمام المتقين ، إذ إن المطروح لا يتعدى عن بعض المرويات المكررة والسطحية ، وهي تطرح _ وعلى كونها مناسباتية _ بعيدا عن كونها ضرورة سلوكية ينبغي أن يقتدى بها وتظهر على السلوك الفردي والجماعي .

الحقيقة أن الشباب لا يكلفون أنفسهم للتزود بما يعينهم على معرفة أفضل سبل السلوك القويم المتمثل بسلوك إمام المتقين ،على الرغم من سهولة الطريقة للوصول الى ذلك عن طريق إستعمال محركات البحث الالكترونية الموجودة على هواتفهم النقالة مثل ( كوكل ) .

ما يجعل الشباب يعزفون عن البحث هي أن طرق التعريف ما زالت غير منسجمة والمزاج الحديث للعرض الذي شكله ولع الشباب بأساليب طرح الموضوعات في هواتفهم أو أساليب الطرح الاعلامي في وسائل الاعلام الاخرى .

لذلك أرى أن الضرورة تقتضي دراسة أساليب حديثة لتقديم إمام المتقين للشباب بأساليب أكثر جاذبية على أن يتصف التقديم بالديمومة والمتابعة