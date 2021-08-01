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من يسقط بعيون شعبه..!

320 2021-08-01

 

زيد الحسن ||

 

اقوى سخرية اطلقت على سراق العراق هي (خطية السياسي العراقي استثمر في لبنان انفجرت، استثمر في تركيا احترقت ،بأوربا غرقت، الاستثمار الوحيد الباقي له بجهنم مو تمام).

ان تسقط بعيون شعبك عار مابعده عار، يقول احد اللاجئين ؛حين وصلت إلى ألمانيا عام 2015 قامت الحكومة الألمانية بدفع إيجار البيت والكهرباء والماء لمدة سنة بعدها يجب أن اتكفل أنا بالفواتير في أحد الأشهر تأخرت عن دفع فاتورة الكهرباء البالغة حوالي 200 € ،فقامت الشركة بقطع الكهرباء عن البيت ،انا أخذت الأمور ببساطة لأننا متعودين ببلدنا على قطع الكهرباء اشتريت الشموع وجلسنا أنا وأطفالي أحكي لهم قصص مأساتنا في بلدنا الام، بعد ساعات تجمع جيراني الألمان وسألوني لماذا لا توجد لديكم كهرباء ، اجبت الأسبوع القادم ساستلم الراتب من العمل وادفع الفاتورة ،قالوا وهل تبقى هذا الأسبوع مع أطفالك بدون كهرباء ؟ أجبت نعم أين المشكلة، فذهب جيراني واشتروا مولد صغير لنا، ثم اتصلوا بقنوات فضائية جاءت لمقابلتي وأصبحت قضية رأي عام عائلة بدون كهرباء، الشركة اعتذرت مني وأعطتني سنة كاملة كهرباء مجاناً مع هدية ألف € .

لن نتكلم عن كارثة الكهرباء لانها دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، ولان فك شفرتها  لم تستطع حكومات متعاقبة ان تخترقه، ولان الميزانيات المهولة التي صرفت عليه لم تنفع بزيادة انبير يتيم للمواطن، ولاننا لم نعد نملك الكلمات عن هذا الموضو ، اذن فلنعيد ذاكرتنا لكل ما حصل جملة وتفصيلاً، ونرى اي مفصل من مفاصل بناء الوطن قد مرت عليه نسمات الاعمار و الازدهار .

هل ازدهر الاقتصاد العراقي بعد رفع قيمة الدولار امام الدينار؟ لقد دفع المواطن كل مايملك خلال هذه الاشهر الماضية على امل انكم وجدتم الحل في النهوض باقتصاد البلد، فما بالنا لم نرى اي تحسن في اقتصادنا غير شرئكم المزيد من الاصول العقارية في بلدان اخرى.

هل اعتمر الجانب الصحي الوشاح الابيض حين لامست اياديكم الفقر التام لتطوير الجانب الصحي ؟ ، كلا لم نرى  غير لوحات سوداء لتقديم التعازي لضحايا الحريق والموت المزدوج للوباء .

هل تعلم اطفالنا القراءة والكتابة بعد ان القيتم في مسامعنا النشيد الوطني ، وتلوتم القسم بحب العراق وحفظه ؟، كلا مازلنا نشاهد الاطفال يومياً يجوبون الشوارع يجمعون علب الصفيح من المزابل .

اذن انتم وبلا خجل نقولها لكم فاشلون ، واصبحتم محط سخرية القاصي والداني ، واضحوكة بافواه شعبكم.

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