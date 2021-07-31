قاآني ( كان ) في النجف !

باقر الجبوري ||
ومنه جاء الرداً الايراني بالهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان بعد ان قصفت الطائرات الأسرائيلية مقراً للحشد الشعبي (( المرجعي النجفي الوطني )) في النجف الاشرف في العراق !
يعني ثأرا للعراق !
أدري ... وليش تدخل ايران بالعراق .. همه شعليهم !
مشكلة عدنه وي اسرائيل ونحله بيناتنه !!!
شنو ما سامعين ( ما حن اعجمي على عربي قط )
هسه جماعة (( تشرين )) يدزون جماعتهم بالتكتك لفلسطين على اساس الاردن الشقيق راح ترحب بيهم وتوصلهم لحدود اسرائيل !
وبعده يكتشفون بنفسهم ان الاردن تمنعهم من الدخول لحدودها كونهم ( شيعة ) !
فيباتون بالصحراء وياكلون شوربة ويشربون چاي أبو الهيل وي الجيش العراقي ويرجعون هههههه !
يعني قصدك ما يحلون السالفة !!!
لا ... قصدي بس ياكلون شوربة ويرجعون ههههه !
وعلى گولة شاعرهم بمظاهرات تشرين ( بيتنه ونحرگ بيه وشله غرض بينه ايران )
كل الشكر للموقف المشرف للجانب السعودي والبعد العربي تجاه الضربة الاسرائيلية للعراق والتي لم تصدر حتى بيان استنكار او شجب للضربة !
حقهم ما يريدون يجرحون مشاعر اسرائيل الشقيقة !
كلللللللللللوووووووووش ايران برة برة ..
وبعد وبعد وبعد ..اشبعوا چلاليق من البعد العربي .
تحياتي ...
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