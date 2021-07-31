قاآني ( كان ) في النجف !

باقر الجبوري ||

ومنه جاء الرداً الايراني بالهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان بعد ان قصفت الطائرات الأسرائيلية مقراً للحشد الشعبي (( المرجعي النجفي الوطني )) في النجف الاشرف في العراق !

يعني ثأرا للعراق !

أدري ... وليش تدخل ايران بالعراق .. همه شعليهم !

مشكلة عدنه وي اسرائيل ونحله بيناتنه !!!

شنو ما سامعين ( ما حن اعجمي على عربي قط )

هسه جماعة (( تشرين )) يدزون جماعتهم بالتكتك لفلسطين على اساس الاردن الشقيق راح ترحب بيهم وتوصلهم لحدود اسرائيل !

وبعده يكتشفون بنفسهم ان الاردن تمنعهم من الدخول لحدودها كونهم ( شيعة ) !

فيباتون بالصحراء وياكلون شوربة ويشربون چاي أبو الهيل وي الجيش العراقي ويرجعون هههههه !

يعني قصدك ما يحلون السالفة !!!

لا ... قصدي بس ياكلون شوربة ويرجعون ههههه !

وعلى گولة شاعرهم بمظاهرات تشرين ( بيتنه ونحرگ بيه وشله غرض بينه ايران )

كل الشكر للموقف المشرف للجانب السعودي والبعد العربي تجاه الضربة الاسرائيلية للعراق والتي لم تصدر حتى بيان استنكار او شجب للضربة !

حقهم ما يريدون يجرحون مشاعر اسرائيل الشقيقة !

كلللللللللللوووووووووش ايران برة برة ..

وبعد وبعد وبعد ..اشبعوا چلاليق من البعد العربي .

تحياتي ...