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إليكَ في عيد الغدير

64 2021-07-30

 

د.أمل الأسدي ||

 

ـ حين كانت  الجدران تتجسس علينا،لم نجد إلا اسمك يهوِّن علينا غلظة البيوت!!

ـ حين كانت الأمنيات تجاور النجوم،كان اسمك موطن الغنی والرضا!!

ـ حين كنّا نری اليتامی وهم يتلعثمون إذا سألهم أحد عن آبائهم المغادرين في عتمة الليل،لم نجد إلا اسمك  يخفف عنّا سطوة التقارير والمحاجر!!

ـ حين تصرخ الأم وهي تنظر إلی السماء وقد بلغت روحها التراقي،لاتجد إلا اسمك تلوذ به،لتسمع صرخة الحياة القادمة إليها!!

ـ حين يسلبون أنفاس النخيل العاشق،ويقررون صمته؛لأنه يحبكَ،نجد أنفسنا قد زدنا إصرارا علی دربك!!

ـ حين استباحوا كرامة التربة،واغتصبتها أقدام الوافدين،لم نجد إلا اسمك درعا ومنارة!!

ـ حين قتلوا كلماتك السمراء،وكتبوا اليتم علی حشدك،لم نجد إلا اسمك عباءة الصبر الخالدة!!

ـ حين يحاصروننا بالحوادث والأخبار،والجوع والغلاء،والفوضی والخذلان،لانجد إلا اسمك مفتاحا ونجاة وأملا  في قادم أخضر قريب!

يا علي،كلُّ غدير وأنت إمام الإنسانية

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