فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- الناشوط لازم ينصر عرب الأهواز بتظاهرة/ بس نصرة شعب البحرين تدخل بالشأن الداخلي للدول وميصير!

٢- الأتراك يدخلون مشي للعراق/ ومدونو هيبة الدولة صامتون يمكن لأن مو مشاية للحسين!

٣- وفد من علماء مملكة آل سعود يزورون قبر زايد حلال/ بس زيارة قبر النبي شرك وكفر!

٤- إعدام من فخخ وفجّر أسواق شروكية الجنوب/ متوقف على رضا وقبول انفصالي كوردي!

٥- تقرير لصحيفة الغارديان: وحدات وأفراد عسكريين بريطانيين تورطوا في قتل يومي للمواطنين اليمنيين/ والناشوط يريدني أثق بسفير بريطانيا!

٦- نصرة لشعب فلسطين بعد العدوان الأخير/ الإمارات افتتحت سفارة لها في إسرائيل!

٧- (نموذج تفاوضي)الأمريكان: إذا العراقيين ميريدون قوات عسكرية نغير تسميتهم إلى مستشارين/ الوفد العراقي: أي الف رحمة على والديكم!

٨- طالب مصاب بفيروس كورونا يقبل 4 اساتذة في اول يوم للامتحانات الحضورية في الموصل/ ومن الحب ما قتل!

٩- سبب شحة مياه دجلة نهر الكارون، وذلك لأن منبعه إيران ومصبه شط العرب/ ولا يمر بدجلة أصلا!

١٠- السفرة الأولى استقبلته مديرة المطار/ بهاي السفرة حتى المديرة اعتذرت!

· سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن الوفد المفاوض فتح موضوع الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع الحشد؟!