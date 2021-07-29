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معادلة النسيان


 

احترام المشرف  ||

 

النسيان.لاشك أنه مـِْن نعم الله التي لاتعد ولا تحصى. هي نعمة النسيان،

أن تنسى مصائبك وأحزانك، أن تنسىألمك.وخيبة أملك، أن تنسى. من فقدت وفارقت،أن تنسى. تعثرك في الحياة،أن تنسى من خاب ظنك بهم، أن تنسى ماحل بك من خذلانهم، أن تنسى من جحد معروفك لهم ذات يوم، أن تنسى معناه هوأن تبدأ مـــِْن جديد،

فمن دون نسيان ما مضى، ليس بمقدورك أن تستمر في الحياة، ولن تستطيع أن تنجز شئ. وأنت أسيراً لذكريات أليمة، حفرت بقلبك ندوب لم تنتهى آثارها في قلبك، ننصحك بالنسيان، بل عليك النسيان، لكي تستطيع الأستمرار،

عليك أن تنســى،

على شرط أن لٱتنسى، لاتنسى ذنوبك، وأن تواصل غسلها بماء الاستغفار،

أن لٱتنسى تقصيرك مع ربك، وحرمانك لنفسك من كثير من الطاعات.التى تجعلك في رياض الجنان ومازلت في حياتك الدنيا، أن لاتنسى من تحب. والأهم أن لٱ تنسى مِْن يحبك، وإن فرقتكم الأيام وباعدت بينكم الحياة، أن لٱ تنسى. المعروف وإن تقادم عهده وصغر حجمه، فحجم المعروف كبير. ولامعروف صغير، أن لٱتنسى من ركبوا معك قطار عمرك من الأصدقاء، حتي وإن غادروا القطار فيبقى لهم أنهم ركبوا ذات يوم معك، ويبقى ڵـڱ أنك توقفت عندما غادروا،

أن لٱتنسى شعورك بالخجل. إذا جرحت أحد حتى لْـۆ اعتذرت، فعدم نسيانك سيكون سبب أن لٱ تؤذي مشاعر الآخرين، أن لٱتنسى ذاتك الإنسانيةلٱ الانانية، أن لٱتنسى أنك ضعيف مهما بلغت قوتك، أن لٱتنسى أنك لست كامل، فلاتطلب من أحد ماليس فيك،

أن لٱتنسى أنك ضيف في الحياة ولابد أن تغادر ذات يوم، وحرياً بالضيف أن يخلف وراءه ذكرى عطره بعد مغادرته،

عليك أن تنسى وأن لاتنسى

 لٱتنسى من احسنوا إليك،

 وأنسى مِْن أساءوا إليك،

عليك أن تقوم بهذه المعادلة

النسيان، وعدم النسيان، فهل تسطيع؟

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