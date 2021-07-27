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الى قادة الكتل السياسية مع التحية..!


 

عمار الولائي ||

 

قلتم في رسائل تهنئة الى المفاوض العراقي، ان ما حققه إنجاز..

حسنا ماهو الإنجاز الدبلوماسي ممكن تشرحلنا ⁉

هل سيتخلون عن قاعدة عين الأسد⁉

هل سيتخلون عن قاعدة الحرير⁉هل سيتخلون عن قاعدة فكتوريا⁉

هل ستكون للعراق سيادة جوية⁉

كم عدد المدرِّبين الذين سيبقون وهل سيتعاقد العراق معهم لمدى الحياة أم أن هنالك مدة زمنية محددة⁉

 وهل فعلا نحن بحاجة للتدريب الأمريكي مع أن القوات الأمنية بجميع صنوفها خاضت معارك لم تخضها معظم الجيوش العالمية وأغلب الجنود طبقوا التكتيكات العسكرية ميدانيا وحقيقيا وليس نظريا فقط مما أكسبهم خبرة ميدانية..

 أين يكمن الإنجاز الدبلوماسي يا سيد عمار وأمريكا قصفت قبل ساعات النجف الأشرف حيث معسكر فرقة الإمام علي ع والمعلومات المؤكدة تقول أن لأمريكا يد فيه⁉

 هل حددتم عدد الموظفين في السفارة وهل استطعتم سحب ضباط المخابرات والاستخبارات الذين يستهدفون أوضاعنا وهم بالمئات⁉

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