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أستفتاء الشعب على الانسحاب العسكري الامريكي من العراق 


 

د . جواد الهنداوي *||

 

          قد يبدوا عنوان الموضوع مستفزاً للبعض ، ودون ضرورة ، و دون اعتبار لقرار مجلس النواب العراقي الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١/٥ ، والقاضي بمطالبة الحكومة العراقية بأخراج القوات الاجنبية المتواجدة في العراق ، كون القرار يُعبر عن ارادة الشعب ،من خلاله نوابّه في المجلس ، فلماذاً اذاً استفتاء الشعب ؟

      استفهام آخر يستحقُ الطرح والتحليل و الاجابة :

هل من الضرورة ، سياسياً ، و الجائز دستورياً ، والممكن عملياً و تنظيمياً اجراء الاستفتاء ؟

     يدرك القارئ بأنَّ السؤاليّن مترابطان ، اجابة الثاني تفي بغرض السؤال الاول .

      مضى على قرار مجلس النواب اكثر من عام ونصف العام ، و مضتْ حكومة و جاءت اخرى جديدة ، و مضتْ كذلك ادارة امريكية و جاءت اخرى جديدة ، وشهدَ العراق ولايزال ، وكالعادة ، احداث و تطورات أمنيّة وسياسية . أُتّخذَ القرار ،حينها ، بظرف استثنائي وعصيب ، وكانَ بمثابة مناسبة مواتية ، و رّدة فعل مشروعة ، و منطقية لجريمة اغتيال الشهيدّين  سليماني و المهندس ، والتي نفذتّها الصهيونية بأدوات امريكية -ترامبيّة . و من آثار الجريمة أستنتاجات للشعب العراقي : منها الاستخفاف والاستهتار بسيادة العراق ،منها ايضاً ، التآمر على امن واستقرار العراق و استخدامه ساحة تصفية حسابات و ارتكاب جرائم حرب و اغتيالات ، منها ايضا،  تأكيد الظنون بان تواجد القوات الامريكة هو توظيف للارهاب وليس محاربة للارهاب .

     لا نُشكّك بدستورية قرار مجلس النواب ، ولا بقوة شرعيته وتمثيله لارادة كل ألشعب العراقي ، حتى و بأمتناع البعض " غير الاكثرية " عن الحضور او عن التصويت ، لأنَّ صوت النائب ، وهو تحت قُبّة البرلمان ، يعبّر عن ارادة شعب ، وليس عن ارادة مكّون او ارادة حزب ، لا سيما و الموضوع يخصُ امراً وطنياً و استراتيجياً و مصيرياً ، و لا يخصُّ امراً حزبياً كطرح ثقة بوزير او بمشروع .

           الاستفتاء هو ممارسة للديمقراطية الحقيقية والمباشرة ، وهو تعبير عن ارادة الشعب دون وساطة احزابهِ او نواّبه . و قد اعتادت الدول التي تؤمن و تطبّق الديمقراطية المباشرة ، وخاصة فرنسا ، الى استفتاء الشعب عند مواجهة الدولة تحديّات او احداث مصيرية ،كقرار الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك ، بأستفتاء الشعب الفرنسي ب نعم او ب لا ، لدستور موّحد للاتحاد الاوربي ، والذي جرى في ٢٠٠٥/٥/٢٩ .

      اعودُ للأجابة على ما وردَ في المتن من استفهامات .

سياسياً ، نتائج الاستفتاء ستعين الحكومة على تنفيذ  قرار  تبناه وصوّت عليه الشعب ، وبشكل مباشر  .

       سيكون الاستفتاء ، انجاز  للسيد رئيس الوزراء وللحكومة ، بأعتباره اول من أقدمَ على ممارسة هذا الحق الديمقراطي للشعب ، وبخصوص موضوع مصيري و استراتيجي .

     سيكون الاستفتاء ونتائجه ، عُذراً مشروعاً للادارة الامريكية باتخاذ قرارها ،الذي يتماشى مع ارادة الشعب العراقي ، و مناسبة للرئيس بايدن لاظهار امريكا امام العالم ،ولو لمرّةواحدة ، بأنها امّة تحترم ارادة الشعوب .

    من الناحية الدستورية ، لم يردْ في الدستور الاتحادي العراقي ايّّ ذكر لممارسة حق الاستفتاء . وقد تطرّقنا ،في عدة مناسبات بحثيّة عن الدستور ،حين اعداده وبعد تبنيه ، الى موضوع عجز الدستور الاتحادي العراقي الى تكريس حقيقي لارادة الشعب ، بغياب " الديمقراطية المباشرة " والتي تتجلى في ممارسة الشعب حق الاستفتاء ، وفي ممارسة الشعب حق الانتخاب المباشر .

      لم يمنعْ الدستور ممارسة الاستفتاء ، و الامر متروك لتقدير الجهة المؤهلة دستورياً برسم سياسة البلد و اتخاذ القرارات السياسية .

     تنظيماً ، قد يكون اجراء الانتخاب البرلمانية القادمة ،في شهر تشرين الاول القادم ،فرصة ايضاً لاجراء الاستفتاء ،حيث يُطلب من المواطن ، عند حضوره امام صندوق الاقتراع ، بالاجابة على سؤال " انسحاب القوات الاجنبية والامريكية المتواجدة على ارض العراق " بكلمة نعم ا بكلمة لا .

    قد يَرِدُ تساءل مشروع في ذهن  القارئ الكريم بالشك والريبة من رذيلة الغش والتزوير وتحريف النتائج ، و جوابنا هو أنَّ مثل هذه المخاوف و الهواجس واردة جداً و اكثر ،حتى في ممارسة حق الاقتراع .

                   *سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي

                   للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل .

                          في ٢٠٢١/٧/٢٦ .

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