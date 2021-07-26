سميرة الموسوي ||

· دعوة الى أحرار العراق و العالم : إستقلال العراق الكامل مطلب وطني إنساني .

تجري الان الجولة الاخيرة من مفاوضات جلاء القوات المحتلة ،ومطلب العراقيين أن يكون الاستقلال كاملا غير منقوص تحت أي ظرف كان .

العراقيون الاحرار أبدوا ويبدون إستعدادهم للدفاع عن وطنهم ولا يحتاجون لاي وجود أمريكي على أرض بلادهم ،وهم يعرفون سبب نشاط داعش الارهابي في هذا الوقت تحديدا ،ويعرفون من صنعه ويصنعه ويموله ويخطط لعملياته .

لو لا دقة وتعقيد المشهد العراقي عموما لرأينا أحرار العراق تملأ مظاهراتهم الشوارع الان مطالبين بالاستقلال الكامل .

إخوتي الاحرار إرسلوا الى المتفاوضين في أمريكا برقياتكم وأسمعوهم أصواتكم الحرة فاليوم يوم الموقف النبيل الشريف النقي .. يوم الضمير الحي البهي.

هذا يوم التعبير عن الايمان بأن الله واحد أحد عزيز جبار لا نخشى سواه ، إنه يوم الامتحان حيث يكرم المرء أو يهان ،فلنكن صادقين مع الله ومع أنفسنا بلا تردد .

يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وكونوا مع الصادقين .