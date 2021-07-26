تم الاستيراد ؟!

زيد الحسن ||

( ليش ) معنى كلمة ليش وأصلها ،ليش كلمة مُحدَثة منحوتة من قولهم: لأي شيء ، كقولهم في أي شيء (أيش) ، ونستخدمها بصيغة الاستغراب كثيراً ، والملامة احياناً .

صرح وزير الشباب والرياضة العراقي، أنه حصل على المبالغ المالية من الحكومة للتعاقد مع مدرب أجنبي على مستوى عالٍ لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة ،وقال في جلسة له مع مدربين وإعلاميين وأكاديميين في مقر الوزارة، «المنتخب العراقي سيقوده أحد المدربين الأجانب، وقد تم الحديث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول تأمين مبلغ مالي محترم للتعاقد مع المدرب الاجنبي الذي سيقود منتخب العراق في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022، السؤال هو ( ليش ) مدرب اجنبي ؟.

اسعار المدرب الاجنبي لن تذهب سدى ، فهوا يحقق الغاية ويمنح الفريق الذي يدربه النصر ، جميل جداً ورائع ، هل الجميع متفق على هذا الرأي ؟ طبعاً طبعاً فمن سيختاره العراق مدرباً ضليعاً في مهمتة فطحل فيها ، وسيفرح الشعب العراقي فرحاً لا مثيل له ، حتى الطيور سترقص وتشتعل سماء العراق بالرصاص المذنب بعد كل فوز يحققه الفريق ، وبالطبع على يد المدرب الاجنبي ، هل مازلنا متفقين على ما سيحدث ؟ نعم بالطبع ، زين ليش ؟.

ماذا يحصل لو تعاقدنا على ( وزيراً للكهرباء ) اجنبي وبمبلغ ضخم هل سيحقق هذا الاجنبي نصراً ونتخلص من عذاب الصيف اللاهب ؟ ونتعاقد مع وزيراً للتجارة لكي نشبع الجياع ايضا ، وستكون الافراح مستمرة في بلاد العجائب ، ولا تسألوني ( ليش ) بلاد العجائب ، لأن السبب واضح جداً لن يوافق احداً على الاجنبي الا ( للطوبة ) ، اما الشعب الملعوب بيه طوبة خارج حسابات المسؤولين .

بالله عليكم من يملك اجابة شافية لعقلي المشوش عن منع استيراد اجنبي لبقاقي خدمات المواطن ، والسماح باستيراد مدرب للعب فقط ، فلقد اسقط بيدي وانا اشاهد الدورات الانتخابية تعصف بنا دون اي فوز ، حتى انني لم اعد اتحمس لرؤية الاطلاقات النارية في سماء العراق وهي تتساقط فوق رؤوس الابرياء ، لقد اخبرتكم مسبقاً اننا بلد العجائب ، نفرح نطلق النار ، نحزن نطلق النار ، نتشاجر فيما بيننا نطلق النار ، ونار رصاصنا ضد العدو انتهى زمنه و ولى واندثر .

اخيراً المنطق يقول من يفشل في زاوية يكون فاشلاً بكل مكان ، لهذا استوردوا لنا اجانب بكل الوزارات ودعوهم يسعدوا لنا القلوب ، عسى ان يثمر هذا المقترح ، ورجاءً لايقل لي احدكم ليش .