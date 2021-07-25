المقالات

خيرت نفسي بينها وغيرها..!


 

مازن البعيجي ||

 

لابد للنفس من استراحة، خاصة اذا كانت من ذوات العمل - النفس - والكد والجهد والتعب، فحتى الشريعة كانت حنونه على الإنسان واسقطعت عنه النوافل في بعض الأمور (اذا اضرّت النوافل بالواجبات فاتركوها، واستعينوا بساعة ....

وبعد جدّ وجهد وتردي في صحتي سرّبتُ لنفسي خبرا لم أعلنه، وبقي بيني وبينها، يا نفس أفكر أن اريحك برهة وسوف اقدم لك عرضا وعليك أن تختاري، ولا تخبري به عقلي فقد يبدي مشورة وفنّ إقناعٍ لسنا بقادرين على ردّه!

شعرت أنها رضيت وفورا لها الاوتار قد عزفت وصفقت، وقالت هات العرض وسوف يكون الغرض!

فقلت بطبع النفس تبحث عن الجمال، أينما كان الجمال ماديا أو معنويا ولكن ليس الكل يجمع هذين الوصفين! وليس كل البلدان تمنح إرواءًا ذي البعدين! رأيتها انكمشت وملامح وجهها تغيرت! فقلت ما بك اين تلك الحمرة الوردية في خدودك؟!

قالت؛ هات ما عندك!

قلت؛ تركيا فلم تتفاعل وكأنها وجلت وترددت! وبصعوبة ردت، ما بها قالت؛ بلد لا يأمن الناظر في مرافقها والحدائق من نظرة حرام. قد تثيره وتغطي نفسه من رين ما لأجله بذل المال والترحال!

تعجبتُ من ذي الحذر وهي النفس ولم تخبر عقلها!

فقلت؛ جورجيا بلد جمال البشرة ومن تحج إليها قوافل مترفة، والشّعر بجمال نسائها تصدح به حناجر توهمت بالجمال والجمال الحقيقي لا تعرفه!

فكشرت عن عبوسة وكلامي المنمَّق لم يعجبها، وقالت؛ يا صاحبي وهل نحن بحاجة لذنب ندفع كل ذا الجهد من أجله؟! فهل يعقل نحن منذ أيام نقف على باب السفارة وندفع الرشى من أجل زائل لا يستقر لنظفر به!؟

أعجبني منطقها وما تفوّهت به ولله من منطق ما اجمله!

صمتُّ برهة! وتخيلت لو عدّدت لها كل بلدان العالم التي تشبه ماأوردته لن تقنع!!!

فقلت إيران؛ قالت اقسم لو لم تأتي به من ضمن الخيارات ما وافقت على سفر أو وطأت قدماي موطنه!

فقلتُ عجبًا ولماذا؟!

قالت؛ فيها اكثر من طبيب للروح نطاسي وكل من زار تكلم عن طبّه، وللعيون جمالا بعفة الناظر يأمن لو أبصره، ولا اتكلم عن مشهد الرضا فيستحق الف جلوس على باب السفارة تحت الشمس وعلى الرصيف انتظر ودّه! ولو رأيت قبابها معصومة المهابة فأيّ سقم بعد النظر يبقى؟! ولو جاورتُ طهران حيث المؤسس روح الله الخُميني وما اعظمه؟! هناك ألقي بنفسك على ترابها تلك الأرض التي من خدود الشباب بلاطها وغيضة ممرعة.

كيف لا اتوق لها ولا يعشق قلبي تلك البلاد والمعصوم يتغنى بها، وكم أشار لي انها عش آل محمد وحدائق الموالين ومن على شكل عليّ والحسين يوم حقق الرفض، ولله رفضا الباطل ما اروعه.

فقلت؛ نعم أنا أقتنعت وكم راق لي تصرفك يا نفس وهذا الرأي قبل العقل أن تخبره، أراكِ نفسًا قد خالطها حب الخُميني والخامنئي ومعرّف الحب أين ينتهي لو أنه نال من شخص ، علينا قراءة الفاتحة ليس كميتٍ بل لتسهيل الامور ولأم البنين قصدتها سورة الفاتحة ..

سأزور نيابة عنكم وعن اهليكم ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السياسة فن التسقيط أم المنافسة..!؟
الانسان والانسانية..
خيرت نفسي بينها وغيرها..!
الشيوعيون بمسدس أمريكي..!
الى الكاظمي، ابناء الصدر يريدون اعدام الذباحين..
♦️ الاوطان بين المشاكل المغلقة والمشاكل المفتوحة ♦️
شيعة العراق تتعرض للإبادة من قبل آل سعود وكلابهم الوهابية والصدامية/ ح2
سيادة الوزير “لن” ننسى دمنا!
فنتازيا نقاشية ..!
فرقُ القيادة عن المؤسسات..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
فيسبوك