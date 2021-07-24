فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- البرلمان الذي أتى بهذه الحكومة يصوت على إخراج الأمريكان/ والحكومة التي أتت منه تصر على بقائهم!
٢- أمريكا ناجحة في تدريب الجيوش/ بحيث انهار الجيش الأفغاني بيومين من انسحبوا!
٣- الشرطة تكلهم الفيروس يكطع أعماركم إذا متلقحون محد يجي/ كالولهم نكطع رواتبكم صاروا كتل على مراكز التلقيح!
٤- شلون تعرف الحكومة فيسبوكية/ من تهتم بيوتيوبر وتعوف الحصة التموينية!
٥- الحلبوسي يعير الخنجر والخنجر يعير الحلبوسي/ غراب مدري شيكل لغراب!
٦- من طلعت أحداث الناصرية عركة نواشيط على الفلوس/ خنسوا مدوني الوطنية!
٧- يترجه من وزير صوت على الانفصال من العراق/ الحرص على سيادته!
٨- سنجار المضطربة الحكومة تخرج منها الجيش وتسلمها للشرطة/ ومدينة الصدر المستقرة الحكومة تخرج مسؤوليتها من الشرطة وتسلمها للجيش!
٩- الحكومة تنقل تصدير نفط البصرة من ميناء البصرة إلى أنبوب الأردن عبر ميناء العقبة/ تكله وين أذنك يكول هاي!
١٠- الدول من تثبت عدهم فضائح تجسس تستدعي السفراء وتطرد الكوادر/ احنه من طلعت سالفة تجسس الإمارات سلمتهم ملفات أمنية!
سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن حكومة جاءت عبر رسالة منسوبة للسفير الأمريكي يمكن أن تعمل على إخراج قواته؟!
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