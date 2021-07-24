المقالات

الانتخابات بين القبول والرفض..

95 2021-07-24

 

مهدي المولى ||

 

 المعروف جيدا ان الانتخابات القادمة مهمة وأساسية  أما نكون او لا نكون أما السيطرة على الأوضاع او  الى الفوضى.

 فالقوى السياسية مقسومة الى قسمين قسم يؤيد الانتخابات ويرغب أن تجرى في موعدها والقسم ألآخر لا يؤيدها ويرغب في تأجيلها وكل قسم يتحرك حسب رغبته وأهوائه الخاصة.

فالقسم الذي يؤيد الانتخابات ويتمنى ان تجري في موعدها ينطلق من حرصه على وحدة العراق ووحدة العراقيين ومن أخلاصه في استمرار العملية السياسية في العراق ونجاحها  صحيح إنها لا تحل مشاكل العراق الكثيرة والمعقدة لكنها تبدأ في حلها بشكل تدريجي وتضع العراق على الطريق الصحيح  كما ترى ان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ستفشل كل مخططات الأعداء وتحطم نواياهم الخبيثة مثل إسرائيل وبقرهم آل سعود آل نهيان ومرتزقتهم في العراق داعش الوهابية الصدامية دواعش السياسة (عبيد وجحوش صدام).

أما القسم الإخر الذي لا يؤيد الانتخابات ويرغب في تأجيلها فهذا ينطلق من مصلحته  ورغبته الخاصة ونقول من حقه وهذه هي وجهة نظره وموقفه رغم إنه لا يؤثر على الوضع لكنه ينال القوة والتشجيع بشكل مباشر او غير مباشر من قبل قوى معادية  للعراق فأنها على يقي ان تأجيل الانتخابات يعني لا انتخابات  يعني الفوضى لهذا  تؤيد تأجيل الانتخابات  مثل  كلاب آل سعود داعش الوهابية الزمر الصدامية دواعش السياسة  (عبيد وجحوش صدام) فهؤلاء لهم تأثير كبير وقوة تستطيع ان تحقق رغبتهم في تأجيل الانتخابات ومن ثم السيطرة على الوضع.

 المشكلة التي أربكت الوضع السياسي وجعلت  الأمر يأخذ أشكالا وأبعاد  مواقف السيد الصدر التي لا تفهم  قبل أيام أعلن تمسكه بالانتخابات وقال إنه سيحصل على أكثر من مائة مقعد وان رئيس الوزراء سيكون من التيار الصدري  وفجأة وبدون مقدمات يعلن مقاطعته للانتخابات  لا شك ان هذا الموقف الغامض الذي له عدة أوجه  شجع القوى المعادية  وبالذات آل سعود ومرتزقتها داعش الوهابية والصدامية وبدأت تتحرك لتحقيق مراميها الخبيثة في العراق  نتيجة لتأجيل الانتخابات ونتائج تأجيل الانتخابات  التي تؤدي أما الى إلغائها نهائيا والى الفوضى في البلاد وهذا يعني استعداهم على إشعال حرب أهلية وعنصرية وعشائرية وطائفية وبالتالي تقسيم العراق الى  مشايخ على غرار مشايخ الخليج والجزيرة تحت حماية إسرائيلية  هذا هو المخطط الذي يسعى آل سعود الى تحقيقه وانجازه في العراق بمساعدة دواعش السياسة (عبيد وجحوش صدام).

لهذا يتطلب من كل العراقيين الأحرار الذين يعتزون بعراقيتهم بإنسانيتهم ان يوحدوا جهودهم وقدراتهم  وطريقهم وهدفهم ويتوجهوا معا لخلق انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها المقرر  ويقفوا سد منيعا إمام كل من يريد تأجيلها او العبث بها وكشف حقيقته وأبعاده ونواياه ومن ورائه فنحن في عصر من الصعوبة معرفة  كلمة الحق (كلمة حق يراد بها باطل فأهل الباطل كثير ما يتزينون بكلمات الحق لكنهم يخفون نواياهم الباطلة الخبيثة وكثير ما يكسبون أصحاب النوايا البسيطة.

فالعراق يعيش في مرحلة صعبة ومعقدة لا يفهم ولا يعرف  تضرب به  الرياح  والرغبات الى أين يسير ليس هناك من يدري مجموعات شرسة تنهش به كلها تكذب كلها تقول غير ما تفعل وتفعل غير ما تقول أثبت أنها تريد سرقة ثروته وتبعد الخيرين الأحرار من أبنائه وهؤلاء لهم اليد  القوية والمسيطرة في العراق. 

  لهذا نقول لا تغيير ولا تجديد إلا عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة وحرية الانتخابات ونزاهتها تتوقف على  دعاة الوطنية وأنصار الديمقراطية  بنشر الثقافة الوطنية والديمقراطية بين الشعب وانتشاله من الثقافة المتخلفة العشائرية  كما عليهم ان يعلموا ان الديمقراطية تبنى تدريجيا والوسيلة الوحيدة لبناء الديمقراطية هي الانتخابات لهذا يتطلب من القوى الديمقراطية حقا ان تلتزم بالانتخابات مهما كانت نتائجها لان مستوى الشعب هذا هو  ودخولها في الانتخابات لا يمكنها ان تغيير الوضع مائة في المائة  بل تغيره خمسة بالمائة    وهكذا في كل دورة تغيير خمسة في المائة يمكن بمرور الزمن ان نصل الى ما نصبوا من تغيير أما مقاطعة الانتخابات فدليل على تلك القوى غير ديمقراطية وتبحث عن مصالحها وربما تخدم أهداف معادية للعراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيادة الوزير “لن” ننسى دمنا!
فنتازيا نقاشية ..!
فرقُ القيادة عن المؤسسات..
ترميشه !!
يا وزير الكهرباء الجديد الذي لا يعرف مدة وجوده في المنصب
لايكفي أن تكون المقاومة على حق
الانتخابات بين القبول والرفض..
فوضى العقول..!
بين لقاح بركت ولقاح المؤامرة، مسألة حياة أو موت
ما قل ودل في الزيارة والسياسة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
فيسبوك