المقالات

مجاهدون من ورق..!


 

مازن البعيجي ||

 

(وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ) البقرة ٢٠٤

تصيبني الدهشة عندما أرى صفحةً لصديق قديم كان معي في حقبة البعث كأنه الأسد يصول ويجول ويحمل الأفكار والتنظير والحماسة في جلساتنا والبعض كان يحمل من خطر توزيع الثقافة كتاب وكاسيت يكفي لأعدامه الف مرة! وإذا بي أُفاجَأ بصفحته على التواصل الإجتماعي وهي عبارة عن خَرِبة من الأفكار والانحدار في النشر الذي يكشف عن أن احدنا صِفرٌ في حقيقة التقييم حينئذ!! لما ترى من نشر  واهتمام على مستوى أداء ميسي الاسباني في الملاعب! أو تجد لقطة لمهوال يتكلم بما لا يُحسَب على الشعارات بشيء! إضافة الى مقاطع من مزاح أجوف فقط لإثارة الضحك من قِبل مَن يمرّ عليها وقد يبكي مثلي من كان يتأمّل منه خيرا اثناء التصفّح والمعاينة.

أيّ بؤسٍ وضحالة وتردّي على صعيد البُعد عن القضية ومتطلبات المرحلة!! حقًا إنها محطة كم أدمت قلبي بمروري بها؟!

ولعلك ترى مايثير عجب المتتبّع لصفحات سياسيين وقد كنت اعرفهم من قبل، وضجيج شعاراتهم بالامس تصمّ السمع لتجد اليوم تلك العبارات التي أصبحت وريث ثقافته الحالية عندما وجدتُ رقبته الواحد منهم التي قد ملّت من ثوب واحد! رأتُ بدلَها ربطة العنق وقد حفظ لأجلها كلمة واحدة "التدخل الإقليمي"ويعني  إيران!! ياله من سوء منقلب وفراغ فكري وجهل مركب جعلني نادم على طهيِ البطاطة لبعضهم أيام كانت تمثل البطاطا لحم غزال وفي جلسات كان البعث يرصدها!

لله درّ المواقف كم سونارها دقيق وصور الدم بارعة النتائج؟!!

لكن حسنًا فعلت تلك التجارب التي أماطت عن طريق الشرفاء مثل هذا الغثاء.

(..ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) الانفال٤٢

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فوضى العقول..!
بين لقاح بركت ولقاح المؤامرة، مسألة حياة أو موت
ما قل ودل في الزيارة والسياسة
مجاهدون من ورق..!
بماذا تأمر امريكا الحكومة العراقية؟!
العراق لن يكون (سد النهضة الاثيوبي) ضد إيران .
الخلاف الثنائي يتمدد ليحرق ما تبقى من الوطن ..
 ‏مباحثات العراق لرحيل المحتل ضرورة وطنية..
الفساد وتضخم السكان..
إصبع على الجرح..السحت الحرام..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
فيسبوك