المقالات

إصبع على الجرح..السحت الحرام..


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

ليس من باب الخوض في مجال الفقه والتشريع فله رجاله ومن يختص فيه من ذوي العلم والعلماء لكنني إرتأيت أن اتوقف عند كلمة السحت وما دعاني لهذا هو ما سمعته من أحد يتهم غيره بإنه يأكل السحت الحرام .

 لقد جاء في كلام الله الكريم (وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) المائدة .

 السحت هو كل مال مصدره حرام  سواء أكان رشوة أم ربا أم سرقة أم اختلاسا أم خطفا أم اغتصابا فكل تلك الألوان وما ماثلها من السحت هي أخذ لحق الغير.

 وأخذ حق الغير له صور متعددة ، فإن أخذه أحد خفية فتلك هي السرقة وإن كان الإنسان أمينا على شيء وأخذه فهذا هو الاختلاس وكل ذلك أكل مال بالسحت الحرام . فالمال العام وثروات الشعب أمانة بيد الدولة وعليها ان تمنحه لأفراد الشعب بالعدل وفق الإستحقاق والمساواة وبما يؤمن الكفاية للجميع من دون تمييز في اباحة ما يمكن وصفه بالنهب والسرقة المعلنه في الرواتب الخيالية والإمتيازات اللامشروعة والأموال الطائلة التي يستلمها الرئاسات ونواب البرلمان والوزراء والدرجات الخاصة مقابل فتات ما يستلمه بقية ابناء الشعب من دراهم معدودة لا تكاد تكفي قوت العيال فضلا عن آلاف مؤلفة ممن يعيشون تحت خط الفقر والاف مؤلفة من الشباب العاطلين عن العمل .

السحت الحرام هو مصداق للفساد والفاسدين وكل من تبوأ منصبا لا يستحقه وأخذ اموالا لا يستحقها عملا ومكانة وكفاءة .

في ذات يوم  كتبت مقال تحت عنوان حبة الرمان انجبت شيطان ذكرت فيه بإختصار قصة حقيقية من النجف الأشرف عن رجل دين من استاذة الحوزة كان يصلي إماما في احدى باحات الصحن العلوي الطاهر وبعد انتهائه من الصلاة جائه جاره الذي يملك محلا للبقالة يشكو اليه من إبنه الصغير (سيد محمد) بإنه شاهده حين يجلس عنده وهو يسرق نقودا من درج المحل .

وفي اليوم الثاني جائه جيرانه الساكن في البيت الملاصق لبيته وهو يشكوا له من تحارش إبنه (سيد محمد) بإبنته فوق سطح الدار . وفي اليوم الثالث جاءه من يخبره إنه رأى ابنه (سيد محمد) يرافق شبابا في جلسة لشرب الخمرة .

هنا قرر رجل الدين الذهاب الى بيته والإختلاء بزوجته العلوية وطلب منها ان تعترف له بقصة ابنهما سيد محمد وان تتذكر كل ما يتعلق به قبل الحمل . أمهلها ثلاثة أيام لتتذكر وهددها بالطلاق إن لم تستجب .

بعد انتهاء المدة جائت له العلوية وهي تبكي وتقص عليه ما تذكرت .

قالت له : كنت حاملا به في الشهر الثاني وكنت انت وقتها في موسم الحج لبيت الله وذهبت انا للتسوق وقبل خروجي من السوق شاهدة الرمان عند البقال ولم يتبقى عندي حينها من النقود شيئا لكنني اشتهيت الرمان فمددت يدي وأخذت حبة رمان وتناولتها .

 قاطعها الرجل وقال لها كفى .

حبة الرمان أنجبت شيطان .

 أخيرا وليس آخرا علينا أن لا تستغرب من ملايين الشياطين الذين يملأون الشوارع ولله عاقبة الأمور .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفساد وتضخم السكان..
إصبع على الجرح..السحت الحرام..
رسالة الى مرشحي تحالف الفتح: ما هو برنامجكم لافشال هذا المخطط ؟!
الأقتتال الشيعي - الشيعي رهان خاسر
الحوار الرابع: إلى الوراء در..والعاقبة للمقاومين
احداث  2014 طالبان القاعدة ثم داعش
المشهد السياسي العراقي
نحن نسير إلى المنايا دون أن نشعر !!
مضحك..ام مبكي ؟!
الإدارة بالأزمات..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك