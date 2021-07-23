الأقتتال الشيعي - الشيعي رهان خاسر

حسام الحاج حسين ||

تمتلئ مواقع التواصل الأجتماعي بتجمعات ( كلوب هاوس ) لبعثيين وابناء البعثيين والأخوة السنه وبعض الصدريين الذين يحسبون زورا وبهتانا على الصدر الشهيد .

لينظموا افكارا عدوانية اتجاه الشيعة ( الولأئيين ) كما يسمونهم ويطالبون الحكومة الصدرية الجديدة بالقيام باأجتثاثهم وقمعهم وعلى الحكومة الصدرية الجديدة ان تقوم بحل الحشد الشعبي .

وعلى الحكومة الصدرية الجديدة ان تقوم بملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمات .

ان السموم التي يبثها ابناء البعث وبعض النواشيط هو حلم آبليس في الجنة .

لانكم مكشوفين ومعروفين فاأنتم لاتحبون حتى (علي بن ابي طالب )ع . حسب منشئكم القذر .اتراكم حريصين على دماء الشيعة ،؟؟

ان فلتات السنتكم تكشف عن خبث نواياكم . وانتم تتمنون زوال كل الطائفة الشيعية واولهم السيد مقتدى الصدر .

نحن لانعتب على بعض المنفلتين المحسوبين على التيار الصدري الذي تمتد جذورهم للبعث التليد ، وانتمائهم للتيار الصدري هو لضرب الشيعة بالشيعة وهذا ما لن يحدث بوجود الشرفاء والخيريين .

ان امنياتكم بعودة رغد صدام وحكم العوجة والنيل من العمامة الشيعية وتحاملكم على ابناء الحشد الشعبي سيضر بصحتكم اولا .

وثانيا يعلم جميع مشغليكم انكم مجرد حثالة وادوات مؤقتة سيتم التخلص منكم في اقرب فرصة .

الحلم مشروع مادام في اطار الأمنيات .

لكنكم ستصدمون بالواقع الصلب ومفاده انكم مكشوفون معروفون ويتم تشخيصكم والى من تنتمون وان كان فيكم بعض الشيعة الذين باعوا شرفهم ودينهم من اجل حفنه من الدولارات التي سترتد عليه عاجلا ام آجلا .

لكنني اقول ان حلم الأقتتال الشيعي - الشيعي لن يتحقق بوجود الخيريين من القيادات الدينية والزعامات الشيعية التي تفتي بحرمة الدم السني فكيف بالدم الشيعي ،،!

لكن في نفس الوقت هذا من حقكم ان تجدوا متنفس يعطيكم مساحة لبث الكراهية والحقد الذي تربيتم عليه ،،!

اعلموا ان المكر السيء لايحيط الا بأهله .!!!

صحيح يختلف الشيعة مع بعضهم البعض لكن دمهم مصان ولن ينجروا الى مخطط يقضي على وجودهم لصالح غيرهم .