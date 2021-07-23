مضحك..ام مبكي ؟!

حيدر الموسوي ||
🔴 ملخص الأحداث من إعلان اول اصابة بفيروس كورونا في العراق الى اليوم..
الصحة : تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في العراق
المواطنين: جذب ماكو كورونا.
الصحة: تسجيل عشرات الاصابات بفيروس كورونا
المواطنين: وينهم؟ مو كورونا هاي... انفلاونزا.
الصحة: تسجيل المئات من الاصابات بفيروس كورونا
المواطنين: كلها جذب.. الصحة ياخذون على كل مصاب ٨ ملايين ويسجلوهم كورونا!.
الصحة: على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية. لمنع تفشي الاصابات.
المواطنين: يابه اعلنوا حظر التجوال.
الصحة: اعلان حظر شامل للتجوال.
المواطنين: الفقير وين ينطي وجهه؟ افتحوا الحظر خل نعيش.
الصحة: الغاء حظر التجوال مع توصيات بمنع اقامة مجالس العزاء والاعراس والالتزام بالتباعد والكمامة.
المواطنين: اعراس وفواتح وماكو أي التزام.
الصحة: جلب ادوية مستخدمة في البروتوكولات العالمية لعلاج المصابين بالفيروس (رمديسيفير - فافيبرافير).
المواطنين: هاي الادوية تقتل المصابين.
الصحة: وزارة الصحة تتعاقد للحصول على لقاح يحمي من الاصابة بالفيروس.
المواطنين: دول العالم كلها لقحت وانتو بعدكم ليهسه ما جبتوه ! جيبو وخلي نخلص!.
الصحة: تحديد الفئات المشمولة باللقاح.
المواطنين: والفقير منو اله؟ تريدون يصير بينه كورونا حتى نموت!.
الصحة: جلب اللقاح الصيني.
المواطنين: ادري جايبيلنا لقاح صيني! غير تجيبون شي اصلي!.
الصحة: جلب لقاح استرازينيكا البريطاني (متاح للكل)
المواطنين: مو زين يسوي جلطات.. الصيني احسن!.
الصحة: جلب لقاح فايزر الامريكي (متاح للكل).
المواطنين: ما نلقح.. اللقاح يسبب وفيات ويسوي عقم وبيه شفرات حتى يسيطرون علينا.
الصحة: على المواطنين التوجه لأخذ اللقاح بدون الحاجة الى الحجز الالكتروني.
المواطنين: لو اللقاح بي خير.. ما جان سووه مجاني وبدون حجز!..
الصحة .شخاطة انطوني احرگ روحي
https://telegram.me/buratha