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مضحك..ام مبكي ؟!


 

حيدر الموسوي ||

 

🔴 ملخص الأحداث من إعلان اول اصابة بفيروس كورونا في العراق الى اليوم..

الصحة : تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في العراق

المواطنين: جذب ماكو كورونا.

الصحة: تسجيل عشرات الاصابات بفيروس كورونا

المواطنين: وينهم؟ مو كورونا هاي... انفلاونزا.

الصحة: تسجيل المئات من الاصابات بفيروس كورونا

المواطنين: كلها جذب.. الصحة ياخذون على كل مصاب ٨ ملايين ويسجلوهم كورونا!.

الصحة: على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية. لمنع تفشي الاصابات.

المواطنين: يابه اعلنوا حظر التجوال.

الصحة: اعلان حظر شامل للتجوال.

المواطنين: الفقير وين ينطي وجهه؟ افتحوا الحظر خل نعيش.

الصحة: الغاء حظر التجوال مع توصيات بمنع اقامة مجالس العزاء والاعراس والالتزام بالتباعد والكمامة.

المواطنين: اعراس وفواتح وماكو أي التزام.

الصحة: جلب ادوية مستخدمة في البروتوكولات العالمية لعلاج المصابين بالفيروس (رمديسيفير - فافيبرافير).

المواطنين: هاي الادوية تقتل المصابين.

الصحة: وزارة الصحة تتعاقد للحصول على لقاح يحمي من الاصابة بالفيروس.

المواطنين: دول العالم كلها لقحت وانتو بعدكم ليهسه ما جبتوه ! جيبو وخلي نخلص!.

الصحة: تحديد الفئات المشمولة باللقاح.

المواطنين: والفقير منو اله؟ تريدون يصير بينه كورونا حتى نموت!.

الصحة: جلب اللقاح الصيني.

المواطنين: ادري جايبيلنا لقاح صيني! غير تجيبون شي اصلي!.

الصحة: جلب لقاح استرازينيكا البريطاني (متاح للكل)

المواطنين: مو زين يسوي جلطات.. الصيني احسن!.

الصحة: جلب لقاح فايزر الامريكي (متاح للكل).

المواطنين: ما نلقح.. اللقاح يسبب وفيات ويسوي عقم وبيه شفرات حتى يسيطرون علينا.

الصحة: على المواطنين التوجه لأخذ اللقاح بدون الحاجة الى الحجز الالكتروني.

المواطنين: لو اللقاح بي خير.. ما جان سووه مجاني وبدون حجز!..

الصحة .شخاطة انطوني احرگ روحي

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