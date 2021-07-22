السود والا البيض..!

زيد الحسن ||

انتشر فديو هزلي لمذيع يسأل راعي اغنام عن نوع علف اغنامه فيجيبه السود ام البيض ، وبعد عدة اسئلة تبين ان لافرق بين السود والبيض ، هذا الفديو لذيذ جدا بمحتواه ويذكرنا ببعض الناس الذين نخشى ذكر اسمائهم .

بعد كل فاجعة تعصف ببلدنا وفي المناطق الشيعية يظهر رهط يحمل الغربية مسؤلية التفجير ، ونسمع اصوات مسمومة تندد باهلنا في الغربية وتتهمهم وكانها على يقين تام بانهم السبب.

في استعراض بسيط جدا يكتشف اي مراقب لما يحدث في العراق ، ان جميع محافظات العراق مرت وتمر بمختلف انواع الفواجع ، وان جميع اطياف وقوميات الشعب العراقي استهدف الاستهداف كله ، مع فارق في الادوات المعدة لهذا الاستهداف ، واكيد ان الفاعل هو صاحب المشروع الدموي لانهاء وجود العراق و تقسيمه دويلات ضعيفة لا حول لها ولا قوة .

السياسي الفاسد الفاشل اذا كان سني لايمثل السنة وان كان شيعي لايمثل الشيعة ، هذا ما طفى على سطح التجربة الديمقراطية التي دخلت في عامها الثامن عشر ، لم يثبت ان سياسي كان له الولاء كله لطائفته ابداً ، بل ثبت وبالدليل القاطع ان اثارة النعرات الطائفية من اجل المصالح الشخصيةو الحزبية ، وان الصراع الطائفي نجح ذات مرة نجاحاً باهراً في العراق ، لكنه خلف ويلات مازلنا نعاني من اثارها ، والشكوى لله الواحد الاحد على من تسبب بها واشعل فتيلها واوقد حريقها ، ولعنة الله عليه ان كان ابيض ام اسود، اسف اعتذر ان كان شيعي او سني ، نحمد الله ان الشعب العراقي اتفق اخيراً على عدم الانجرار نحوا الطائفية مرة اخرى وقطعت الوعود و وثقت المواثيق بين عقلاء القوم على نبذ كل من ينعق بهذا الاتجاه وتشخيصه ومحاسبته محاسبة عسيرة .

سؤال يسأله الشارع هل السياسي خدم البلد ؟

الراعي ؛ السني ام الشيعي ؟

المذيع ؛ السني

الراعي ؛ كلا لم يخدم البلد

المذيع ؛ والشيعي

الراعي ؛ ايضا لم يخدم البلد

المذيع ؛ هل ضحى السياسي من اجل العراق ؟

الراعي ؛ ذو العمامة ام صاحب البدلة ؟

المذيع ؛ ذو العمامة

الراعي ؛ كلا لم يضحي

المذيع ؛ وصاحب البدلة

الراعي ؛ ايضا لم يضحي

المذيع ؛ هل نفعت الناس العمامة السياسية

الراعي ؛ السوداء ام البيضاء ؟

المذيع ؛ السوداء

الراعي ؛ كلا لا نفع فيها

المذيع ؛ والبيضاء

الراعي ؛ ايضا لا نفع فيهم

المذيع ؛ الفاسدون في السياسة يخدمون من ؟

الراعي ؛ السنة ام الشيعة ؟

المذيع ؛ السنة

الراعي ؛ هم خدم اميركا

المذيع ؛ والفاسد الشيعي

الراعي ؛ هم ايضا خدم اميركا .

خلاصة ما احببت ذكره ان كل فاسد ومقامر بحياة شعبه مهما كان دينه ومذهبة لايمثل الا نفسه ، وان خدعتنا العناوين مرة ، لن تخدعنا مرتين ، الفاسد شخص و عرف عنوانه ولا دين له ولا مذهب ، وهو من الخاسرين مهما ارتدى من لباس او عمامة باي لون او شكل .