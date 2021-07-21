مبدعون مهاجرون..!

سامي التميمي ||

شاب عصفت به الحروب العبثية في العراق مثله مثل الكثير من الشباب بعضهم كان وقود مجبر للمعارك الكثير منهم أستشهد والأخر تسببت الحروب في أعاقته جسدياً ونفسياً ومنهم من أُسر في الجانب الأخر من المعارك وبقي لسنوات طويلة تحت وطأة المعاناة . ومنهم من سجن وتعذب بسبب أراءه السياسية في داخل العراق .

(جعفر التميمي ) . كان من ضمن المحتجزين في معسكر ( رفحاء ) في السعودية والذي كان عبارة عن خيم في صحراء جرادء محاط بسور من الأسلاك الشائكة وحراس مدججون بالسلاح . كانت معاناته كبيرة ووجعه كبير وسط الكثير من الشباب والعوائل لايعرف مصيره بين الرجوع للعراق أو البقاء تحت تلك المعاناة .

كانت للصدفة وقع جميل في نفسه ولو أن خيار الغربة صعب .

فكانت الأمم المتحدة قد سجلتهم كأسرى ورغبتهم في الرجوع للعراق أو أختيار دولة أخرى فكان وفد النرويج قد أختاره من بين مجموعة لاجئين . وعند وصوله تعايش مع بيئته ولغته ووطنه الجديد رغم الأختلاف الكبير . فقرر الدراسة ومن البداية من ( الصفر ) كما يحلو له أن يسميه .

ودرس حتى وصل في تخصص الأدارة والأقتصاد .

تدرج في والوظائف الحكومية حتى تسلم أدارة السينما العامة في العاصمة أوسلو وحقق نجاحات جميلة ومهمة وبعدها أختير مديراً للنقل العام في العاصمة النرويجية ( أوسلو Oslo).

وهو عضو ضمن الحزب الحاكم في النرويج . ويتمتع بعلاقات ودور مهم ونشاط جميل في المجتمع النرويجي وأيضاً مع الجاليات الأجنبية والعربية والعراقية .

من أهم المشاريع التي كان له دور فيها هي جميع المشاريع التي تصب في تطوير البنية التحتية للنقل العام والتي تهدف للتناغم مع متطلبات المجتمع في الحاضروفي المستقبل

- مشروع تطوير محطة اوسلو المركزية .

- تطوير واحدة من اكبر محطة شحن وصيانة الباصات في ( ڤيكن Viken )

- تطوير المحطات الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- اعادة بناء وتطوير ميناء العبارات في منطقة نيساودن

- استحداث مشاريع التمويل الذاتي من خلال الاعلانات التجارية والاستخدامات المزدوجة .

- توسيع دائرة المسوولية الى قرابة الثلاثين مرة