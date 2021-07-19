جريمة..لكنها رسالة مكشوفة

حافظ آل بشارة ||

هذا هو البلد الذي اسقط مؤامرة داعش وقبلها اسقط مؤامرة الحرب الطائفية ، واسقط كل مشاريع الابادة صغيرها وكبيرها .

لكنهم اليوم للأسف يوجهون له رسالة على شكل مذبحة ابادة طائفية في مدينة الصدر ليلة العيد ، ليقولوا لهذا البلد ان كنت تريد انسحاب القوات الامريكية فالبديل هو الارهاب والفوضى ومزيد من الدماء ، يا هذا البلد الذي يتجرأ ويدعو محتليه الى الانسحاب عليك ان تحترم اسيادك وتدفع ثمن الاهانة التي وجهتها لهم ، اذا انسحبنا فمن يحميكم من الانفجارات؟

من يحميكم من الهجمات الداعشية ؟

من يحميكم من العصابات الجوالة ؟

عندكم 4 طائرات اذا تعطلت فليس لديكم من يصلحها ، اذا انسحبنا فلا ننسحب كمهزومين او مجبرين ، اذا اصررتم على الانسحاب ننسحب لكن نفتح عليكم ابواب جهنم ، هذه هي الرسالة المكشوفة السهلة القراءة .

لكن يا للعار من يقرأ ؟ من يكتب؟ من يشعر بالاهانة ؟ من يشعر بالخطر ؟ القوم مشغولون بموسم جديد للغنائم يسمى الانتخابات ، لكنه بالنسبة الى الفقراء موسم آخر للفواجع والدماء