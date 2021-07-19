المعنى الحقيقي للحوار الستراتيجي

حافظ آل بشارة ||

سوف يسافر رئيس الوزراء الى اميركا ليواصل الحوار الستراتيجي ، البيانات التي كانت تصدر من واشنطن حول الموضوع في الجولات السابقة أشارت الى اتفاقية الاطار الستراتيجي لعام 2008 بين البلدين ! وكونها تشكل اساسا للحوار ، والغريب ان هذه الاتفاقية لم تقدم ولم تؤخر وكانت الامور كلها تجري لصالح الاهداف الامريكية ، فهل عالجت تلك الاتفاقية الفساد والفشل في العراق ام كافحت الارهاب وقد جاء الغزو الداعشي للعراق بعد الاتفاقية بست سنوات 2014 ؟ ام حلت مشاكل الفقر والبطالة وازمة السكن وازمة الصحة والتعليم او ازمة الكهرباء ، بعد الاتفاقية ازدادت اوضاع العراق سوء وابتعدت الحلول التي كانت ممكنة ، ايضا هناك بيان اصدرته الخارجية الامريكية عقب آخر لقاء في اطار الحوار الستراتيجي يقول :

(جدّد الجانبان التأكيد على علاقتهما الثنائية الوطيدة، والتي تعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي. وتناولت المناقشات قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة والبيئة، والمسائل السياسية، والعلاقات الثقافية).

طبعا المقصود بالعلاقات الوطيدة ان السفارة تأمر والعراقيون ينفذون ولا توجد علاقة اوطد من ذلك ، اما المقصود بقضايا الأمن فهو امن القواعد الامريكية في العراق ، اما مكافحة الارهاب فتعني ضرب مقرات الحشد الشعبي وتوجيه التهديدات للمقاومة وتجريمها وتشويهها ، اما الاقتصاد فيعني ابقاء كل القطاعات الخدمية والانتاجية معطلة وبقاء العراق مستوردا لكل شيء ، اما الطاقة فمعناها ابقاء العراق بلا كهرباء الى اجل غير مسمى ، اما المسائل السياسية فتتضمن كل حالات التدخل المستمرة في شؤون العراق ، اما العلاقات الثقافية فتعني بالتأكيد تقويض كل عناصر القوة العقيدية والاجتماعية التي يمتلكها الشعب ، ونشر الشذوذ والتخنيث والالحاد والانحلال والمخدرات وكل الوسائل التي تضمن عدم ظهور جيل جديد مقاوم في هذا البلد ، الآن اصبحت اهداف الحوار الستراتيجي واضحة اما اذا سحب الامريكيون قواتهم من العراق فذلك لأنهم ضمنوا مصالحهم عندما اصبحت الرئاسات الثلاث من اتباعهم ، واصبحت احزاب السنة والكرد ونصف احزاب الشيعة من اصدقاءهم ايضا ، اذا فلماذا يبقون قواتهم في العراق لتكون سببا للمشاكل ؟