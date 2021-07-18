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فاصل ونواصل..كي لا ننسى


 

ماجد الساعدي ||

 

انجازات  17 تموز سيرة ذاتية مختصرة للأربعين سنة الماضية في العراق : (قصة لايفهمها الا العراقيين)

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 جيش شعبي ،  افرار ، عفو ،جابو ملفوف بعلم ، ميتسوبيشي ٨٢ مال نواب ضباط ، برازيلي . العياده معزلة الطبيب أخذوا جيش شعبي ، زوجي وفردي ،طبقتين بيض لكل بيت .

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