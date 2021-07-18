للحرية ثمن ولسلامة المعتقد فداء

عهود الاسدي ||

(فتية امنوا بربهم فزدناهم هدى ) كلما ازدادت الهداية واستنار القلب بنور ربه كلما زهد الانسان عن الدنيا واستغنى بالواحد الاحد واستأنس بطريقه مهما كان وحيدا بلا اهل واخلاء ، وليس الامر هينا ان يتخلى من آمن بمعتقد سليم عن منصب ومركز اجتماعي واموال واهل واحباء.

بل قد يتعدى الامر الى ان يتخلى عن الروح وهي الاغلى بلا شك ، كما هو الحال عند المجاهدين الذين يتركون عيالهم واموالهم ورفاهيتهم ليتوجهوا الى جبهات القتال دفاعا عن عقيدتهم وهم يعلمون يقينا ان عودتهم الى الديار قد تكون مستحيلة وان فراق احبتهم امر وشيك .

وقد يعيش بعضنا صراعات نفسية اشد وطئا من معارك المجاهدين فمصارعة النفس هي الجهاد الاكبر بين مواجهة الابوين او الاخوة او الاحباب من الاهل والاقرباء في حرب فكرية عقائدية قد يخسر فيها صاحب العقيدة السليمة صحبة الجميع وينال غضب الابوين ويصبح شأنه في المجتمع شأن البهلول الذي تخلى عن عقله ظاهرا ليسلم على عقيدته ودينه فكان الجنون اجمل نعت يسمعه والعقل ابسط تضحية يقدمها .

وما يحدث اليوم من مواجهات فكرية شرسة جاءت بسبب مازرعته الايادي الصهيونية من شكوك وشبهات تطعن بالموروث النبوي وتحاول القضاء على الدين من اجل الانزلاق نحو التطبيع يتطلب منا الكثير من التضحيات من اجل الثبات والذود عن الاسلام .

ففي كل اسرة تحدث المواجهة الفكرية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان قريبا او عزيزا ومهما كانت ولايته او وصايته او سلطته فمن امن بالله وكان مع الله كان الله معه ومهما كانت الخسارة والتضحية ليست كخسارة الشخص لذاته وسلامة فكره ومعتقده فاما ان يكون المرء حرا مستقلا او لا يكون عبدا مملوكا لدنيا زائلة اليوم او غدا .

قد يدعو الاب الى التطبيع بضعف امام صعوبات الحياة لايجب على الزوجة مطاوعته ولا تجب على الابناء طاعته بل عليهم مساعدته لتغيير فكرته نحو الصبر والثبات في الدفاع عن الدين والمذهب .

وقد ينحرف الابن نحو التطبيع فيعصي والديه ويتجه نحو الدفاع عن منحرفه يجب ان يتخلى الابوان عن عاطفتهما ولا يستسلمان اليها ويجتهدان في تقويم ابنهما وكذلك المرأة التي هي تحت ولاية الاب او الاخ او الزوج عليها ان تكون صلبة قوية في اتخاذ القرار السليم ولن يترك الله عبدا محيرا مادام العبد منتصرا لله ودينه مهما كان الثمن باهضا او زهيدا .