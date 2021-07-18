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التفكير النقدي واسطورة الكهف !!


 

د.محمد القريشي ||

 

وصف افلاطون  مجموعة من السجناء المحبوسين في كهف، مقيدي الأيدي والأرجل، بحيث لا يستطيعون الفكاك أو الالتفات إلى الخلف، بينما توجد خلفهم فتحة صغيرة يدخل منها نور الشمس، وتوجد كذلك حولهم كل الأشياء الحقيقية ولكنهم لا يستطيعون رؤيتها او تلمسها. لذا فإنهم يكتفون بالنظر أمامهم، ويرون ظلال الأشياء الموجودة خلفهم منعكسة على الحائط في شكل صور أمامهم، وهكذا، فإنهم اعتادوا مع مرور الزمن على  رؤية تلك الظلال وكأنها حقائق.احد السجناء، فكَّر وتحرر  بشكل بسيط من قيوده وخرج الى النور ورأى الحقيقة واخبر بعد ذلك رفاقه ولكنهم لم يصدقوه وحاولوا قلته !!!

تشير معاني هذه  الاسطورة، الى ان ما نراه امامنا من ظواهر وحالات وسلوكيات قد  لا تمثل بالضرورة الحقيقة نفسها وإن حجاباً يجب ازاحته عن العقل بواسطة  التفكير  النقدي لرؤية الحقيقة !!!

أثار انتباهي نص باللغة الفرنسية يربط بين دخول النور الى حياة الناس ودخوله الى عقولهم..،  فيما يلي ، ترجمة تقريبية لجزء منه ( انعكس ظهور العلوم الحديثة على حياة الناس خلال القرن الثامن عشر، واخترع  العلماء بعض اللقاحات ضد الامراض واتجهت اعمار الناس الى التزايد، وتم الشروع بشق الطرق بين المدن، فتكثفت حركة البشر وانتعشت التجارة

 وظهرت الصناعات الجديدة بهيئة ورش بدائية، وتبدلت مواد البناء، وباشر السكان بتغيير تصاميم العمارة وطبيعتها  ، فتوسعت الشبابيك وحل الزجاج الذي يسمح لاشعة الشمس النفوذ الى داخل البيوت، وأدى ذلك الى زيادة فترة تواجد النور في المنازل  وتقليص الظلام "لم تكن الكهرباء موجودة بعد" ، وزاد تبعاً لذلك،  الوقت المتاح لقراءة الافكار والعلوم الجديدة فدخل النور الى العقول

مع دخوله الى مفاصل الحياة كلها!!

تطور الانسان مرتبط بقدرته على توظيف عقله والوصول الى الحقائق من خلال طرح الاسئلة الهادفة، وامتلاك القناعة، بان حقيقة اليوم قد يفندها العلم وتكون غير ذلك في الغد، الامر الذي يدفع الانسان الى اعادة طرح الاسئلة من اجل حقيقة متطورة.... بهذه الطريقة، تُصنع المنجزات وتتجدد في كل مفاصل الحياة.

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