المقالات

إصبع على الجرح ..سيبوا العجل وإمسكوا رفعت..


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

من حكايات الأدب المصري الشعبي يقال إنه في زمان ليس بالبعيد في أرياف الصعيد كان هناك رجل جالس في بيتهم يتناول العشاء هو وأولاده وفجأة دخل عليهم ( عجل ) يبدوا انه  كان هاربا من زريبة العجول وبدأ يضرب برجليه صحون الطعام ويدور وسط الأولاد واحدث شيئا من الفوضى والأرباك .

صاح الأب بأعلى صوته بإبنه الكبير بأعلى صوته ( قوم يا رفعت بسرعة امسك العجل خلصنا منه واربطه أحسن ينطحنا كلنا !!) .

 قام رفعت الذي كان أحول العين وهو مستعجل مرتبك فخبط لمبة الإضاءة برأسه فكسرها وحول البيت الى صومعة ضلماء فسقط بحضن أبيه على بطن أبيه ويده الشمال على وجهه فصاح به الأب فنهض بسرعة من دون ان يرى شيئا فوضع قدمه وسط صينية الطعام فتناثرت صحون الطعام وانقلبت على الأرض فقفز كي لا يدوس على الطعام فجائت رجله اليمين في حجر اخيه وضرب في اليسرى  كتف أمه العجوز فصرخت من الألم ثم انقلب رفعت فسقط على اخوه الصغير فكسر له ذراعه  . فصرخ الأب لباقى أولاده وقال : (  سيبوا العجل وإمسكوا رفعت .. !!! سيبوا العجل وإمسكوا  رفعت .. !!!) .

 انتهت حكايتنا من الأدب الشعبي المصري لكنها لم تنهي من الواقع السياسي العراقي فكم رفعت ورفعت يجولون ويصولون فوق رؤوسنا وبين بيوتنا وفي دوائرنا سرقوا أحلامنا ودمروا بلادنا وباعوا مستقبل ابنائنا . لنا في كل حزب رفعت وفي كل كتلة رفعت ولنا رفعت في الحكومة ورفعت في البرلمان وفي الرئاست اكثر من رفعت .

 المشكلة التي نعاني منها هي إن رفعتنا لا يلتزم بنداء ولا يخاف من رادع ولا يستمع لناصح ولا يقتنع برأي ولا يفهم الكلام . يبدوا ان العجل افهم منه واعقل واكثر وعيا لأن رفعت لدينا لا يؤذي نفسه بل يؤذي امة كاملة ويدمر بلادا كاملة ويظلم شعبا كاملا ويحرق الأخضر بسعر اليابس وليس هناك من يمسك رفعت والكل مشغول بالعجل الحائر المسكين ونصيحتنا للجميع ومن اجل تقليص الخسائر الى اقصى ما يمكن ونتلافى ما هو أشد واتعس واخطر في القادم  من الأيام نقول ( سيبوا العجل وأمسكوا رفعت .) .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البطانة الباطلة..!
المالكي وحلم العودة..!
پاسپورت كامل الدسم..!
ماذا بعد اعتقال قاتل هشام الهاشمي؟!
خطة إيمان العجائز !!
هكذا أفهم..المجرب لا يجرب
"شهيد الام" سنوات من الصراع مع الإرهاب البعثي الوهابي تنتهي بحريق الناصرية !
اركلوهم قبل ان يتكاثروا ..!
العبودية وتجارة الرقيق في العراق/3/ المفسوخة عقودهم من الحشـد الشـعبي
  لماذا بجب علي أن أنتخب،ومن أنتخب ؟! 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك