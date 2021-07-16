فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- بعد فشله كشيخ في مظاهرات الأنبار، سعيد اللافي يجرب حظه كناشوط/ نطالب بفصل الشيوخ عن النشططة!

٢- بسبب الأوضاع المالية السيئة في أوربا الإمارات تستضيف عاهرات من هناك/ هسه هذا حضن عربي أوربي!

٣- اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي تستضيف سكرتيرة السفارة البريطانية لمناقشة تعديل قانون 57 أحوال شخصية/ ما ندري بعد رضت السكرتيرة بالتعديل لا!

٤- بالعراق إذا لم تقتلك كورونا/ قتلتك أماكن الشفاء منها!

٥- التحقيق مع رئيسة وزراء فنلندا لصرفها 300 يورو ضيافة/ وعدنا 15 مليارا لتنظيف رئاسة الوزراء والجمهورية!

٦- في العراق فقط، انقل نزلاء ردهات العزل إلى سجن الحوت ونزلاء الحوت إلى العزل/ تحصل على العدالة!

٧- يرفض ثورة قاسم لأنها دموية ويصفق لصدام/ ناشوط كيوت على صفحة ودموي على صفحة!

٨- سد أليسو على نهر دجلة 12 سنة تركيا تبني بيه، وسد أتاتورك على الفرات مثله/ ويكلك شحة المياه صوج إيران!

٩- إذا الأسدي يكول الناصرية يديرها ناشط ما مخلص ابتدائية/ طبيعي الانتخابات يحددها أدمن الخوة النظيفة!

١٠- مراهق جنّدته نساء داعش للانتقام يقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول/ والعراق يفتح أبوابه لهذه العوائل!

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