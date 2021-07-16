للوطن تعريف آخر

حسن عبدالهادي العكيلي ||

المخرج المسرحي العراقي الجميل كاظم نصار يقول:

قدمنا عرض مسرحي خارج العراق تناول احد مشاهد (التحضير للعرض) ضابط أمن ألماني يحقق مع ثلاث عراقيات حاولن الحصول على اللجوء في المانيا وقد تعامل معهن بقسوة وخبث وارهاق.

وكانت حاضرة امرأة ألمانية ربما كانت صحفية واخذت تبكي بطريقة اثارت انتباه الحاضرين!!

نصار يقول قد شعرت بنوع من الاهمية لأن عملي إثر كثيرا في إنسانة فهمت النص من خلال المترجم.

فماذا سيفعل مثلا بالمشاهد العربي!!

فاعتذرت منها.

فقالت لي ::

كيف تجرؤ على تقديم مسؤول من بلدي بهذه القسوة والوحشية!!!!!