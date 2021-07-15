المقالات

فرصة لخياطة الجرح..!

30 2021-07-15

 

زيد الحسن ||

 

هل الجميع في خندق واحد من التوهان ، بحيث اصبحوا لايرون اثار اقدام الاولين كيف قادوا بلدانهم المنهارة الى بر الامان ، ام انهم مصرين على هدم البلاد وشرب نخب موته حد الثمالة.

استيلاء واستحواذ الاحزاب السياسية على مؤسسات الدولة بمناصبها الادارية منذ عام 2013 الى اليوم والانغماس باصرار على محاصصة تلك المؤسسات هو آس الفساد بل هو النصل الذي يحز رقبة العراق يومياً ، وكثيراّ ما اتهمت احزاب بانها هي الخراب بعينه بسبب مدير عام فاسد ، لايقوى وزيره محاسبته لانه ينتمي لذاك الحزب .

الوجع الصارخ والزلزال الهادر يأتي من ذي قار ، نعم انها مدينة منكوبة مدينة دمعتها تنزف على خد ايتامها وهم كثر ، فاجعة تلو اخرى تدق ناقوس الخطر في هذه المدينة الصابرة الى اجل ( قريب ) ، نعم صبرها بات ينفذ ويا ويلتاه من نفاذه الذي سيجعل الدماء انهاراً في كل صوب .

تصريح واضح و صريح من اعلى سلطة في مدينة الناصرية وهو محافظها يقول ان مؤسسات الدولة في المدينة بيد التيار الصدري وهم السبب في تدهور عجلة الاصلاح و تقديم الخدمات ، اذن وجد السيد المحافظ الخلل و وضع اصبعه على جرح المدينة ، فما الذي يمنعه من محاسبة المقصر وعزل الفاسد ؟ ، ان كان الخوف من كتلة السيد الصدر فان الرجل انسحب بكل امانة و وضوح معلنا انه سيعمل اي شيء من اجل الوطن ، فماذا انتم فاعلون .

هل ستتوزع مناصب الصدريون على شركائهم بعد انسحاب قائد الكتلة من العمل السياسي ، وتذهب فرصة اصلاح الوضع هباءً منثوراً دون استغلالها ومنح مؤسسات المدينة لموظفيها وحسب تدرجهم الوضيفي وكفائتهم في العمل ؟، لعمري انها فرصة في طريق الاصلاح قدمت لكم على طبق من ذهب لهدم الصنمية وقتل التغلغل الذي مارسته الاحزاب ، وشنق الضلع الاقوى في قانون محاصصتهم الحزبية .

اللعب على جراح الشعب اصبح خطراً جداً ، فلم يعد للخوف مكاناً في قلب احد ، ولم تعد فضائح البعد خافية ، ومكياج سيرتهم انصهر بافعالهم واصبحوا قردة في نظر ناسهم ، فليعملو على ترميم مابقي من عمر وجودهم عسى ان يرحمهم التاريخ ولايوضعون في صفحات الخونة للدين والمذهب وللانسانية .

ان تم اصلاح اخطاء مدينة ذي قار اليوم و تسليم مؤسساتها بيد رجالاتها بعيد عن التخندق الحزبي ، ستثمر و تنجح وستكون بداية لاصلاح ما مضى وترميم ما تهدم ، الجرح غائر جداً والقيح له ملامس ، والخيط و الابرة بيد الحكومة الان والاضواء ساطعة ، فقط تحتاج الى من يقوم بخياطة الجرح والسلام .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرصة لخياطة الجرح..!
الصدر..بين الممانعة والرضوخ
حرائق الصحة..شنو الفيلم..شكو ماكو..؟!
نقاط نظام ببناء الدولة الجديدة ما بعد 2003 اختلاف الروايات/3
حريق مستشفى الناصرية...قراءة في الاحتمالات والأهداف
نمط الفكر الإنهزامي
البصرة من ميناء الفاو إلى مصفى الفاو
إنها فوضى الجوانح!
هذا ما يحصل الان..!
شعر/ ذي قار الفاجعة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك