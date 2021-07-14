المقالات

♻️ 14 تموز كانت ثورة وليست انقلابا؟!


 

✍️محمد كاظم خضير ||

 

♻️فعلا كانت ثورة 14 تموز خالدة ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه ولقد حقق زعيم الثورة عبد الكريم قاسم الاستقلال التام عن التدخل الأجنبي ومن خلال مسيرة نضالية كبرى وملحمة قتالية عظمى قادها الجيش العراقي والمثقفين الواعين وقد شارك فيها كل فئات وفصائل المجتمع في العراق ومن أقصاه إلى أقصاه ولقد صنعوها أبطال وقادة حملوا أرواحهم على اكف أيديهم

♻️ لقد تجسدت ثورة 14 تموز وتعاظمت وكبرت وتوسعت شبكة ومساحة مسيرة نضالها بدماء ابطالها أمثال الزعيم وكثيرون من الرجال العظماء وغيرهم ممن رفعوا راية المطالب المشروعة في وجه الاستعمار البريطاني الحماية لملكيه ورموز الاقطاع الذي تشكل من العملاء والمستفيدين التي زعزعت ثورة 14 تموز كيانهم وأرغمتهم على مغادرة كراسي السلطة بقوة الحديد والنار وهم صاغرين ومقهورين ومدحورين

♻️لكن كانت هناك جيوب العملاء تتحرك في اتجاه إخماد ثورة 14 تموز ووأد زخمها وتكالبت القوى التقليدية المتآمرة أمثال عبد السلام عارف مع الاستعمار على تدمير البنية الأساسية الثورة وضربها  في الصميم واسقاط حكم عبد الكريم قاسم .

♻️ ثورة 14 تموز لم تنتهي بنهاية الاشخاص لأنها أرست مداميك وثوابت كيفية تستمر مسيرة النضال لما بعد الثورة ووضعت البنية التحتية اساس الجمهورية الفتية ولكن ما أصاب الثورة من منافسات ومماحكات ومؤامرات محلية وإقليمية ودولية أعاق  طريق الوصول إلى مصاف الدولة والتقدم نحو بناء الدولة وحتى بعد تحقيق انطلاق الجمهورية،  تكالبت كثير من الوسائط والقوى الظلامية في المنطقة ومن الخارج وحقتت مأرب المؤامرة الكبرى على العراق وشعبه وثرواته ومقدراته وارضه حتى وصلوا بها إلى بغداد المتعطشة والمتشوقة والمتحينة والمنتظرة لهذه الفرصة العظيمة بفارق من الصبر وبالفعل سلم الجمل بما حمل لصدام الذي دق مسمار التشتت والتفرقة بين العراقيين الذي نفتهم الصراعات والأحداث والحروب ومع القوى المتآمرة على العراق من رفاق المراحل الغابرة نعم أن ما حل بالعراق بعد مقتل عبد الكريم من نكبات وأزمات وتدمير عمل ممنهج وليس عمل اعتباطي ولكنه عمل مخطط له ومدروس بعناية فائقة ومن داخله.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وان الله مع الجماعة..
جدلية الثورة والإنقلاب
في الدعاية والترويج..!
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
لا تكن من الذين يسكبون الزيت على النار..
♻️ 14 تموز كانت ثورة وليست انقلابا؟!
تذليل العقبات في الخطوط الخلفية
مــال الـدولـة..!
حرائق مستشفيات العراق غير منفصلة عن الحرائق في المنطقة 
حكومة الحرائق والطرف الثالث..سيناريو يتكرر..! 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك