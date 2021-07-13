المقالات

حريق الناصرية، من وراءه؟ الفساد، أم تآمر السفرات؟


 

علي فضل الله ||

 

الملاحظ بمجرد حصول الحريق في الناصرية، كثف الاعلام التابع للسفارة وبدأ بتوجيه الاتهامات مباشرة إلى الاحزاب السياسة! لتقطع الطريق بعدم التفكير بمن يقع وراء هذه الجريمة، لأنه لا بد من فاعل، والاتهام شك والشك لا يغني من الحق شيئا، اذن الاحزاب هي المتضرررة، بسبب تراكمات الوعي الباطن بإتجاه تلك الاحزاب التي للاسف اصطبغت بالفساد المالي، هل يعقل انها مقبلة على إنتخابات وتقوم بهكذا إجرام وإرهاب ،تسيء لها؟

المنطق يخالف ذلك خصوصا"، إن الناصرية خارجة عن سلطة الأحزاب السياسية منذ بداية 2020، وترى التشارنة يوميا لهم صولة بإقالة مدير عام وتعين أخر على مقاساتهم ومن يقف وراءهم، وإذا أخذنا تصريحات بعض سفراء الدول الغربية لا سيما السفير البريطاني، الذي تنبأ منذ ثلاثة اشهر على حدوث فوضى في الجنوب والوسط!! وأستثنى على الاقل المناطق الغربية من تلك الفوضى،والتي بدأت مجاميع داعش تنشط فيها شيئا فشيئا، يرفق تلك التصريحات هو تقاعس الحكومة عن كشف الجناة الذين يقفون وراء تلك الإعمال الارهابية، وهذا التقاعس إلى حد بعيد هو متعمد ليضيف ضبابية المشهد المدلهم بظلمة الفساد والتآمر والخيانات المستمر، إذن من المفترض ان نبحث عن إثنين،  من هو الفاعل الاصلي الذي تسبب بحدوث الحريق؟ لأن التوصل إليه فرد أو مجموعة سيبين للجميع من المستفيد من هذا الحريق الإرهابي!!؟ وإذا لم يكشف أو نتوصل للجاني(الجناة)، فالمتهم هي الحكومة لانه يقع على عاتقها حماية ارواح الناس، وهي المسؤول الاول والاخير عن الملف الامني وعلى الجهات الامنية والاستخبارية أن تنهض بهذا الدور فهو من صلب مسؤولياتها، والثاني الذي يطبل ان هذه الحرائق تتحمل مسؤوليتها الاحزاب السياسية وقطعا هؤلاء ليسوا باغبياء بل يتناغمون مع تصريحات السفارات الشيطانية امريكا فرنسا وبريطانيا، والسفير البريطاني صار ثلاثة اشهر يصرح بحدوث فووووضى في الجنوب.. كما بينت ذلك في سالف كلامي، وهذه التكثيفالاعلامي سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او الفضائيات، مدروس بعناية كي يتم تحريض الشارع في الوسط والجنوب على الاحزاب السياسية، مع الملاحظ أنه لا يتم توجيه أي إتهام الحكومة الإتحادية أو حتى المحلية، مع العلم إن الجهتين هي المسؤول التنفيذي سواء في الملفات الادارية او الخدمية او حتى الامنية، هنالك تعمد بتضليل الرأي العام بل وأقتياده بأتجاه إتهام المكونات السياسية التي تقف ممانعة على بقاء القوات الاجنبية في العراق..

سؤالي الاحزاب الشيعية، لماذا تقفون مكتوفي الأيدي دون إستجواب الحكومة الفاسدة والمتقاعسة في حفظ أرواح وحياة الناس، ثم لماذا هذا الصمت بعدم مسائلة وزير الخارجية بعدم أتخاذه إجراءات صارمة بإتجاه السفراء الذين يتدخلون بالشأن العراقي الداخلي وكذلك عملهم بتحريض الشعب على مكونات سياسية معينة دون غيرها، نحن نظام سياسي يحكم برلمانيا لكن هذا الامر فقط على الورق، والسبب تقاعس القوى السياسية عن أخذ دورها والأسباب كثيرة، وهذا الامر سيجعل الحكومة منبطحة للسفارات، ودافع الثمن المواطن البريء، أقول فساد الساسة يجب ان لا يكون سبب لارتمائنا بمكائد السفارات.. فتلك السفارات تحتضن دولهم كل الفاسدين من الساسة الذين سرقوا اموال العراق.

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لهيب الاغتيال السياسي والتسقيط الانتخابي !؟ 
وقفة مع اداء الحكومة
حريق الناصرية، من وراءه؟ الفساد، أم تآمر السفرات؟
واذا " أم الخرسان" سئلت. باي ذنب قتلت؟
السياسة الخطابية
النظام الصحي العراقي..الدينار قبل السونار..!
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
تحليل سياسي أم تهريج؟!
المسار الإبراهيمي يشعل الناصرية..!
♻️فاجعة مستشفى الحسين والاستغلال السياسي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك