المقالات

"چف" تراب!!


 

سعد جاسم الكعبي ||

 

يمر العراق باحلك فترة من تاريخة المليء بالازمات الصعبة والمعقدة ،فهنالك فوضى امنية وازمات سياسية متلاحقة فضلا عن تفكك اجتماعي واضح من جراء تلك الازمات التي وضعت البلد على طريق التراجع الكبير في كل شيء وباتت تهدد مكانته التي عرف بها منذ بداية نشوء الخليقة!.

والازمات التي مر بها خلقت واقعا اقل مايمكن وصفه بانه كارثي بكل للكلمة من معنى.

قبل نحو عقدين من الزمن كان العراقيون يتداولون مقولة عن لسان رئيس النظام السابق بانه لن يسلم العراق الا ، چف تراب،واليوم نرى تلك المقولة تتحقق واقعيا ليس من جراء جرائم وتصرفات ذلك النظام فحسب بل من تداعيات هذا النظام  الهجين الذي نعيشه،فهو لابالديمقراطي ولا بالشمولي بل هو حالة غير طبيعية وغير معروفة في اي دولة على وجه المعمورة.

ففي 20 شباط الماضي نشرت مجلة بوليسي مقالا لجون حنا نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكان عنوانه "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا".

عجلة النظام السياسي الحالي في العراق متوقفة عند عتبة هذه الأزمات، إذ تتفق الطبقة السياسية جميعها على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أنها تبدو عاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك.

الطبقة السياسية  الحالية تريد من الجمهور وهذه مفارقة عجيبة، أن يرفض أيَّ محاولة لتغيير النظام، وتتجاهل تماما، أن المواطنيين باتوا لا يستحضرون أيَّ أمل بالتغيير إلا بالتدخل الخارجي!، إذ يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى عند التفكير بتغيير الطبقة السياسية التي تتقاسم الحكم وتصادر الدولة، ومن ثم تكون جميع الاحتمالات للتغيير مُرحَّبٌ بها.

معضلة التدخل الخارجي في الازمة العراقية بمثابة المعضلة الكبيرة في عناصر أزمة النظام السياسي، وبات واضحاً الدور والتأثير الكبير للعامل الخارجي في تحقيق التوافقات والتسويات بين أطراف العملية السياسية في العراق.

 وتفاعلات التغيير وأبعاده قد دفعت دول الجوار إلى الانخراط بشدة في الملف العراقي والاستفادة من إشكاليات ما بعد التغيير، وأعطى التغيير للتدخل الخارجي فرصة كبيرة من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية في ساحة خصبة تسهل أمكانية التوسع الإقليمي على حساب أرض وشعب العراق.

حقا تحول البلد الى جف تراب ليس لان رئيس النظام الطاغوتي السابق اراد ذلك وعمل عليه طوال عقود ،بل لان من يحكمون البلد جسدوها واقعا من خلال فسادهم ونهب خيراته وتخريب النبى التحتية بالكامل له ،هذه هي ازمتنا الحقيقية ،ولايمكن

حلها بالانتخابات بل بتغيير جذري للنظام السياسي برمته،ورمي كل رموزه في مزابل التأريخ.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للتذكير..!
الاسرة مرآة المجتمع
"چف" تراب!!
الاقتصاد سبب الاغتيال والاحتلال
افغانستان والعراق ،المنهج الفاشل في بناء الامة والدولة !
المتنبي والوعود الإنتخابية
ذاكرة العراقيين..!
مشروع القرار والجنبة الأمنية ـ الأمننة..!
ماهو سر اختطاف إعلاميين وتحريرهم؟!
فِي الصِّيفِ ضَيَّعْتِ الكهرباء!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك