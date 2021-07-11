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🔥خطف علي مكدام من ورائه ؟


 

✍️محمد كاظم خضير ||

 

🔥يبدو أن الساحة العراقية قبل الانتخابات ستشهد موجة من التوتر الأمني واستخدام  كافة الأوراق من اجل عدم إجراءها ابتداء من الاغتيالات وانتهاء بورقه الخطف وسوف تستمر موجه من خطف او محاولة الخطف الانتخابي او السياسي إلى بعد الانتخابات ولن يكون أخرها ما حصل امس من  خطف علي مكدام.

🔥موجة الخطف السياسي اوالانتخابي ليس من يدبرها او يخطط لها هم من تعلنهم الصفحات والمواقع حسبما عودتنا من قديم الزمن بقولها أيادي ابناء المقاومة ولن يصدق عاقل بتحميل  لهذه الأعمال لهم .

🔥وفي حال أردنا معرفة من هو الفاعل علينا اولاً معرفة من هو المستفيد من مثل هذه الأعمال وإذا نظرنا في واقع الحال العراقي وأردنا معرفة حقيقة ما يدور فليس لهُ غير تفسير واحد وهو ان السفارة الأمريكية ومن يدور في فلكها معنيين بتشتيت الوطن من اجل عدم اجراء الانتخابات بأي وسيلة كانت وكل المحاولات سابقة الذكر تصب في خانة واحدة.

🔥السفارة الأمريكية منذ إقرار قرار الانسحاب من قبل البرلمان  وهم يهددون بتشتيت وتقسيم الوطن وإشعال الفتن ولسان حالها من أول يوم يقول إما نحن او دمار الوطن وتعمل من اجل حدوث ذالك بكل وسيلة تملكها. وذلك  خشية وخوف ألامريكي من صراع قادم مع الحكومة المنتخبة الجدسدة بقضية الإنسحاب، وبالتالي فإن خطف مكدام ليس هناك مستفيد منه ومن الحاصل على امتداد الساحة السياسية العراقية سوى السفارة الأمريكية.

🔥 وهم يحملون ابناء المقاومة تلك الأعمال، فإنه ليس بين المقاومين وبين قيادات التظاهرات أي مشكل او ثأر ومن تعاون مع الحكومة لانهاء التظاهرات هو السفارة  ذاتها.

🔥ولكي أكون أكثر وضوحا وللإجابة على سؤال ما سر اختيار قيادات تشرين للاستهداف ؟

 🔥اقول يعلم الجميع بمطلب الشعب العراقي بضرورة إجراء الانتخابات القادمة في موعدها وهو لم يكن أكثر وضوحاً كما هو هذه الأيام كما أننا نعلم بحراك السفارات من قبل أعلن أرقام المرشحين وهو كان يهدف من ذالك التشويش على العملية الانتخابية وللتحشيد لتظاهرات جديدة اذا اقتضى الحال وبعد أعلن أرقام الأسماء المرشحين نشطت السفارة خليتها بشقيها وكل لهُ هدفه الخاص من اجل عدم اجراء الانتخابات المقبلة .

🔥ولتحقيق ذالك وزرع الشقاق بين أبناء الشعب استهدف النشاطين أبناء التظاهرات لكي يشعر المواطن ان لاشئ يتغير في الأمن وعليه وبسبب ذالك يشعر المواطن بعدم قدرته على الذهاب إلى مراكز الاقتراع وبذالك تكون السفارة الأمريكية قد حققت واحد من أهدافها التي تسعى لها منذُ يئست عن تدمير حكم الشيعة.

🔥ولن ينتهي الوضع على هذا الحال فما زال في ايديهم أوراق في تحريك الشارع قادرين على لعبها متى أرادوا ذالك ولكن لم يحن دورها بعد .

🔥وتأتى أهداف أخرى من وراء عملية الخطف سياسي هذه أهمها خلق جو غير مواتي وعقبات أمام إجراء الانتخابات وهذا ما تهدف  السفارة الأمريكية إلى إحداثه .

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