المقالات

الجيوش النظامية لم تعد قادرة على الدفاع عن أوطانها..!

79 2021-07-11

 

محمد العيسى ||

 

ثبت من خلال التجارب الماضية والراهنة ،ان الجيوش النظامية لاتستطيع أن تدافع عن أوطانها بوجه الجماعات الأيديولوجية ،ولعل تجارب سوريا والعراق وافغانستان ،اقرب أمثلة تساق في هذا التعبير ،فلم يعد السلاح كافيا لهزيمة الجماعات الدينية المتطرفة التي تعتمد أسلوب التضحية والاندفاع الشرس سبيلا للانتصار ،فداعش انتصرت في العراق واستطاعت أن تهزم الجيش العراقى المدجج بالسلاح في برهة زمنية قصيرة ،وكذلك كانت قد انتصرت في سوريا ،رغم أنها تقع في خط المباشرة مع إسرائيل ،وكان مهيئة للتعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل ماتمتلك من عدة وعدد ،وكذلك في أفغانستان ،فالمشاهد اليومية المتكررة أثبتت عدم قدرة الجيش الافغاني على مواجهة حركة طالبان ،رغم التحضير والتجهيز الأمريكي على مدى أربعين عاما.

الحرب اليوم ،حرب ايدولوجيات وحرب عقائد ،ومن يتمسك بعقيدته أكثر فسيكون انتصاره اقرب .

من هنا لابد أن نشير الى تجربة الحشدالشعبي ،فهذه القوة التي تشكلت بفتوى دينية وتضم في عمادها قادة مجاهدين تمرسوا على الصبر والتضحية والمطاولة ،هذه القوة حققت النصر في غضون ثلاث سنوات بعد أن وضعت لها القوات الأمريكية في العراق سقفا زمنيا يقدر بعشرات السنين .

أن الإرادة لاتهزمها غير الإرادة الأقوى ،والاكثر استعدادا للمواجهة ،ولذا فإن الدعوات لحل الحشد الشعبي أو دمجه مع باقي الصنوف الأمنية معناها إعطاء الضوء لداعش مرة أخرى للعودة إلى العراق ،وتحقيق ماعجز عن تحقيقه طيلة فترة وجود الحشد الشعبي .

ستهزم الجيوش مالم تكن لها عقيدة موازية لعقيدة الجماعات المتطرفة ،وهذا ماتدركه امريكا جيدا ولذا فهي تحاول إعادة السيناريوهات القديمة ،ولكنها دائما تصطدم بعقبة كأداء تحول  دون تحقيق أحلامها وهي وجود الحشد الشعبي الذي لايخضع لاجندتها ولاياتمر بأوامرها ،ولذا فإن بقاء قوات الاحتلال في العراق معناه تمهيدالارضية لعودة داعش للعراق ،وعودة داعش معناها مبررا معقولالوجودها ،و الحشد الشعبي يدرك تماما هذه اللعبة ،وقد أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن الوطن دون الحاجة لبقاء قوات الاحتلال في العراق،فبقاء هذه القوات معناه سيكون العراقيين بعد أربعين  مجبرون على القبول بداعش ،كما أصبحت طالبان الان حقيقة واقعة في أفغانستان بعد أن  سيطرت  على ثمانين بالمائة من اراضي هذا البلد المنكوب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحلّ، المقاومة والمقاومة المشروعة فقط..!
🔥خطف علي مكدام من ورائه ؟
تحجر (العقل العربي) في مواجهة التحديات
١٤ تموز من العام (١٩٥٨) يوم أسود قاده أشرم
الجيوش النظامية لم تعد قادرة على الدفاع عن أوطانها..!
التوازنات في المنطقة وفرص التهدئة
من افغانستان الى العراق..وحدة الدرس..!
المجتمع المدني حجر عثرة ام دعامة ساندة ؟!
مائة علامة استفهام وتعجب ؟؟!!
خاب وخسر من راهن على أمريكا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك